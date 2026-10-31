Почему ноутбук со временем начинает работать громче и сильнее греться
Еще недавно ноутбук работал практически бесшумно, а теперь его вентилятор постоянно гудит, корпус нагревается, а иногда устройство даже начинает тормозить. Подобные изменения не обязательно означают, что компьютер пора менять. Чаще всего у повышенного шума и перегрева есть вполне объяснимые причины, многие из которых можно устранить.
Почему ноутбук начинает шуметь?
Главный источник шума в большинстве ноутбуков – система охлаждения. Внутри устройства установлен вентилятор, который отводит горячий воздух от процессора и других компонентов. Чем сильнее они нагреваются, тем быстрее вращается вентилятор.
Когда ноутбук новый, система охлаждения обычно работает эффективно. Однако со временем внутри накапливается пыль, которая оседает на лопастях вентилятора и радиаторе, мешая нормальному движению воздуха.
В результате компьютер вынужден усиливать охлаждение, а вентилятор начинает работать громче и чаще. Особенно быстро пыль накапливается, если ноутбук используют на диване, кровати или других мягких поверхностях.
Еще одна возможная причина – износ самого вентилятора. Если вместо привычного гула появились треск, скрежет или дребезжание, проблема может заключаться в его механических деталях.
Причина может быть не только в пыли
Между процессором и системой охлаждения находится термопаста – специальный материал, который помогает передавать тепло. Со временем она может терять свои свойства, особенно если ноутбук регулярно подвергается сильному нагреву. В таком случае процессор охлаждается менее эффективно, температура повышается, а вентилятор начинает работать интенсивнее. Однако менять термопасту просто из-за возраста ноутбука не нужно: сначала следует проверить состояние системы охлаждения.
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Причиной нагрева может стать и программное обеспечение. Например, компьютер способен заметно шуметь во время обновления Windows, установки программ, видеозвонков или работы с большим количеством вкладок браузера.
Иногда нагрузку создают фоновые приложения, о которых пользователь даже не подозревает. Чем активнее работает процессор, тем больше тепла он выделяет.
Как понять, что перегрев стал проблемой?
Сам по себе нагрев ноутбука не является неисправностью. При просмотре видео, запуске игр или выполнении сложных задач повышение температуры и усиление шума вполне естественны.
Насторожиться стоит, если:
- вентилятор постоянно работает на высокой скорости даже без серьезной нагрузки;
- корпус становится необычно горячим при обычной работе;
- ноутбук начинает заметно тормозить;
- устройство самопроизвольно выключается или перезагружается;
- появляются необычные механические звуки.
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При сильном нагреве процессор может автоматически снижать производительность, чтобы защитить себя от повреждения. Именно поэтому перегревающийся ноутбук иногда работает значительно медленнее, чем раньше.
Что можно сделать самостоятельно?
Прежде чем обращаться в сервис, стоит выполнить несколько простых действий.
Проверить нагрузку на процессор. В Windows для этого достаточно нажать Ctrl + Shift + Esc и открыть "Диспетчер задач". В разделе "Процессы" можно увидеть, какие программы сильнее всего нагружают компьютер. Если нагрузка остается высокой даже в состоянии покоя, стоит выяснить ее причину.
Обеспечить нормальную вентиляцию. Ноутбук лучше использовать на ровной твердой поверхности. Одеяло, подушка или мягкий диван могут перекрывать вентиляционные отверстия и мешать охлаждению.
Убрать ненужные программы. Большое количество приложений, работающих в фоновом режиме, способно увеличивать нагрузку на процессор. Полезно также проверить программы автозагрузки и при необходимости выполнить проверку на вредоносное ПО.
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Очистить вентиляционные отверстия. Пыль снаружи можно осторожно убрать мягкой кисточкой. Однако разбирать ноутбук и продувать вентилятор сильной струей сжатого воздуха без необходимых навыков не стоит: есть риск повредить его лопасти или другие компоненты.
Проверить режим питания. В Windows можно выбрать более экономичный режим работы, который уменьшит энергопотребление, нагрев и интенсивность охлаждения. Правда, при этом производительность некоторых задач может немного снизиться.
Когда ноутбук пора отнести в сервис?
Если компьютер шумит даже при минимальной нагрузке, регулярно перегревается или самопроизвольно выключается, стоит обратиться к специалисту. В сервисе могут очистить систему охлаждения, проверить вентилятор, состояние термопасты и работу внутренних компонентов. Иногда обычной профессиональной чистки достаточно, чтобы ноутбук снова стал заметно тише.