Почему ноутбук со временем начинает работать громче и сильнее греться

Между процессором и системой охлаждения находится термопаста – специальный материал, который помогает передавать тепло. Со временем она может терять свои свойства, особенно если ноутбук регулярно подвергается сильному нагреву. В таком случае процессор охлаждается менее эффективно, температура повышается, а вентилятор начинает работать интенсивнее. Однако менять термопасту просто из-за возраста ноутбука не нужно: сначала следует проверить состояние системы охлаждения.