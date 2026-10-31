Хотели угостить детей конфетами, а сделали подарок преступникам: опасная сторона "хэллоуинских карт"

При этом сведения из Земельной книги не всегда позволяют однозначно установить, кто именно приглашает гостей. Владелец недвижимости, проживающие в доме люди и автор отметки на карте могут быть совершенно разными лицами. Поэтому имя собственника жилья само по себе еще не доказывает, что именно он приглашает детей за конфетами.