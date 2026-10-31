Хотели угостить детей конфетами, а сделали подарок преступникам: опасная сторона "хэллоуинских карт"
Желание угостить детей конфетами на Хэллоуин может обернуться неожиданными проблемами с безопасностью: публикуя свой адрес на специальных праздничных картах, жители могут случайно раскрыть незнакомцам гораздо больше, чем планировали.
Накануне Хэллоуина Государственная инспекция данных Латвии (DVI) напомнила жителям о правилах цифровой безопасности. Поводом стали специальные интернет-карты, на которых можно отметить свой домашний адрес и пригласить детей и других любителей праздника приходить за сладостями.
В инспекции обратились к пользователям с юмористическим предупреждением: вампиру, который ищет место, где можно провести Хэллоуин, такая карта покажется удобным справочником. Поэтому, прежде чем приглашать гостей, стоит подумать, какую информацию о себе вы раскрываете посторонним.
Домашний адрес может раскрыть личность
Даже если человек не указывает на карте свое имя и фамилию, опубликованный адрес может считаться персональными данными, если по нему можно установить личность конкретного человека.
Для этого может быть достаточно сопоставить адрес с другой общедоступной информацией - например, публикациями в социальных сетях или сведениями из Земельной книги.
В инспекции приводят показательный пример. Женщина по имени Мэгги не указала свое имя на праздничной карте, но затем опубликовала ссылку в открытом профиле с подписью: "Это наш дом!" Таким образом, она сама связала анонимную отметку на карте со своей личностью.
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При этом сведения из Земельной книги не всегда позволяют однозначно установить, кто именно приглашает гостей. Владелец недвижимости, проживающие в доме люди и автор отметки на карте могут быть совершенно разными лицами. Поэтому имя собственника жилья само по себе еще не доказывает, что именно он приглашает детей за конфетами.
Не рассказывайте незнакомцам, когда дом останется пустым
Еще одна опасность - чрезмерная откровенность в праздничных публикациях. В примере DVI Мэгги дополняет свое приглашение сообщением: "Будем ждать с двумя детьми до восьми! Вот мой номер телефона. Потом все уедем, дом останется пустым". Такая информация может заинтересовать не только детей, ищущих сладости, но и людей с совершенно другими намерениями.
Инспекция рекомендует перед публикацией проверить настройки видимости записи и подумать, действительно ли необходимо сообщать незнакомцам:
- сколько человек живет в доме и есть ли в семье дети;
- личный номер телефона;
- точное время, когда хозяева будут дома;
- когда жилье останется без присмотра.
Чем меньше лишней информации доступно посторонним, тем ниже риск ее использования в нежелательных целях.
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Праздник закончился, а адрес остался в интернете
Отдельное внимание DVI обращает на то, что происходит с опубликованными данными после окончания праздника. Хэллоуин прошел, конфеты съедены, тыква отправлена в компост, а домашний адрес по-прежнему доступен на праздничной карте.
В инспекции напоминают: персональные данные не должны храниться в интернете бесконечно. Администратор сайта обязан обосновать срок их хранения и оценить, нужны ли опубликованные сведения после завершения мероприятия.
Поэтому перед тем, как добавлять свой адрес на праздничную карту, стоит выяснить:
- кто управляет сайтом и отвечает за опубликованные сведения;
- для каких целей будут использоваться данные;
- как долго они будут храниться;
- каким образом можно удалить свою отметку;
- какие права есть у пользователей в отношении своих персональных данных.
Администратор сайта, в свою очередь, должен понятно объяснять, как обрабатывается информация, иметь законные основания для этого и обеспечивать защиту персональных данных.
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В DVI подчеркивают, что специальные карты могут быть удобны как для семей, которые хотят принимать гостей, так и для детей, планирующих маршрут в поисках сладостей. Однако пользоваться такими сервисами следует осмотрительно. Главная рекомендация инспекции проста: приглашая гостей на Хэллоуин, не раскрывайте в интернете больше информации, чем действительно необходимо. Пусть в этот вечер пугают только костюмы и маски, а не последствия собственной публикации.