Что будет с вашей страницей в соцсетях после смерти? Инспекция данных Латвии дала разъяснения

Как поясняют в Государственной инспекции данных Латвии (DVI), на информацию об умерших людях не распространяется действие Общего регламента по защите данных (GDPR). Поэтому оценка обработки персональных данных умершего человека и рассмотрение просьб об их удалении не входят в компетенцию инспекции. В DVI отмечают, что регулярно получают вопросы от жителей, которые не знают, что делать с аккаунтами умерших родственников. В таких профилях могут по-прежнему храниться фотографии, записи и другие личные материалы.