Что будет с вашей страницей в соцсетях после смерти? Инспекция данных Латвии дала разъяснения
После смерти человека его фотографии, публикации и личная информация могут годами оставаться доступными в социальных сетях. Можно ли удалить такой аккаунт, кто имеет на это право и куда обращаться родственникам?
После смерти человека его аккаунты в социальных сетях не исчезают автоматически. Фотографии, личные публикации, комментарии и другая информация могут продолжать оставаться доступными для пользователей. Родственники, которые хотят удалить профиль умершего близкого или сохранить его как память, должны обращаться непосредственно к администрации соответствующей социальной сети.
Как поясняют в Государственной инспекции данных Латвии (DVI), на информацию об умерших людях не распространяется действие Общего регламента по защите данных (GDPR). Поэтому оценка обработки персональных данных умершего человека и рассмотрение просьб об их удалении не входят в компетенцию инспекции. В DVI отмечают, что регулярно получают вопросы от жителей, которые не знают, что делать с аккаунтами умерших родственников. В таких профилях могут по-прежнему храниться фотографии, записи и другие личные материалы.
Однако обратиться с просьбой удалить страницу необходимо непосредственно в социальную сеть, воспользовавшись предусмотренной ею процедурой. У каждой платформы свои правила и требования.
Как удалить страницу умершего человека в Facebook. В Facebook родственники могут подать запрос на удаление аккаунта умершего человека. Информация о том, как это сделать, размещена в разделе помощи платформы - Help. Там можно найти инструкцию по подаче соответствующего обращения.
Что можно сделать с аккаунтом в Instagram. В Instagram члены семьи также могут попросить удалить профиль умершего человека. Для отправки запроса необходимо войти в собственный аккаунт Instagram. При этом платформа предлагает и другую возможность - перевести профиль в мемориальный статус. В таком случае страница сохраняется как место памяти об умершем человеке, а не удаляется полностью.
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Подробная информация и ссылки для подачи соответствующих запросов доступны в справочном разделе Instagram.
Как обратиться в TikTok. В TikTok с просьбой рассмотреть вопрос об удалении аккаунта умершего человека можно обратиться в службу поддержки платформы через раздел Legal. При подаче обращения родственникам необходимо указать ссылку на профиль умершего или его имя пользователя, а также четко сформулировать свою просьбу.
При этом социальная сеть может потребовать дополнительные документы, подтверждающие факт смерти человека, родство заявителя с умершим или наличие у него законных полномочий действовать от имени этого человека. Конкретный перечень документов, требования к обращению и сроки его рассмотрения определяет сама платформа.
В Государственной инспекции данных подчеркивают: поскольку GDPR не распространяется на данные умерших людей, родственникам следует обращаться непосредственно в Facebook, Instagram или TikTok, а не в латвийскую инспекцию.