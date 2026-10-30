Супруги разводятся, но квартира оформлена только на одного: кому она достанется?

Многие уверены, что жилье автоматически достается тому, на кого оно оформлено. Однако в Латвии это не всегда так. Согласно Гражданскому закону, значение имеет не только имя собственника в документах, но и то, когда была приобретена квартира, на какие деньги и участвовал ли второй супруг в ее покупке.