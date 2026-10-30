Супруги разводятся, но квартира оформлена только на одного: кому она достанется?
Развод может обернуться неприятным сюрпризом, особенно если квартира, в которой супруги прожили много лет, официально принадлежит только мужу или жене. Означает ли это, что второй супруг останется ни с чем? В Латвии закон предусматривает несколько важных нюансов, о которых многие даже не подозревают.
При разводе раздел недвижимости нередко становится одним из самых сложных вопросов. Особенно если квартира приобреталась во время брака, но в Земельной книге собственником указан только один из супругов.
Многие уверены, что жилье автоматически достается тому, на кого оно оформлено. Однако в Латвии это не всегда так. Согласно Гражданскому закону, значение имеет не только имя собственника в документах, но и то, когда была приобретена квартира, на какие деньги и участвовал ли второй супруг в ее покупке.
Если квартира куплена во время брака
Согласно статье 89 Гражданского закона, имущество, приобретенное супругами совместно во время брака либо одним из них за счет общих средств или при содействии другого, считается совместным.
Например, муж оформил квартиру и ипотеку на себя, но оба супруга работали, участвовали в семейных расходах и вместе выплачивали кредит. При разводе жена может претендовать на долю недвижимости, даже если ее имя не указано в Земельной книге.
При этом квартира не обязательно автоматически делится пополам. Закон предусматривает равенство долей в случае сомнений, однако при возникновении спора учитываются обстоятельства приобретения жилья и представленные доказательства.
Важно и то, что вклад второго супруга не всегда выражается исключительно в деньгах. Если один супруг работал и выплачивал ипотеку, а другой занимался детьми и домашним хозяйством, суд может учитывать такое участие. Однако сам факт ведения хозяйства еще не гарантирует право на половину квартиры – необходимо установить, каким образом второй супруг способствовал ее приобретению.
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Если квартира принадлежала одному из супругов до свадьбы
Если человек купил квартиру еще до заключения брака, она, как правило, остается его отдельной собственностью и при разводе не делится.
Например, женщина приобрела жилье в 2015 году, а через пять лет вышла замуж. Даже если супруги прожили в этой квартире много лет, сам по себе брак не дает мужу права на половину недвижимости.
Однако ситуация может осложниться, если второй супруг вкладывал собственные средства или общее имущество супругов в погашение кредита, ремонт или существенное улучшение жилья. При определенных обстоятельствах он может потребовать компенсацию, если сумеет подтвердить свои вложения и обосновать требование.
Есть и обратная ситуация. Если во время брака человек продал квартиру, принадлежавшую ему до свадьбы, и на эти деньги приобрел другую, новое жилье также может считаться его отдельной собственностью. Но происхождение средств необходимо доказать.
А если квартиру подарили или оставили в наследство?
Согласно статье 91 Гражданского закона, недвижимость, полученная одним из супругов в подарок или по наследству, обычно считается его отдельной собственностью.
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Например, родители подарили дочери квартиру, когда она уже была замужем. В случае развода муж, как правило, не сможет потребовать половину этого жилья только потому, что подарок был сделан во время брака.
Аналогичное правило действует в отношении унаследованной недвижимости. Однако если второй супруг вкладывал в нее деньги, вопрос возможной компенсации может рассматриваться отдельно.
Что будет с квартирой, купленной в ипотеку?
Если недвижимость приобреталась с помощью ипотечного кредита, при разводе необходимо решить не только вопрос собственности, но и вопрос долгов перед банком.
Например, супруги могут договориться, что квартира останется жене, а муж получит денежную компенсацию. Однако если оба являются созаемщиками, развод сам по себе не освобождает одного из них от обязательств по кредиту.
Даже после раздела имущества банк вправе требовать исполнения обязательств в соответствии с кредитным договором. Поэтому изменение условий кредита или освобождение одного из заемщиков необходимо отдельно согласовывать с банком.
Можно ли разделить квартиру без суда?
Да, если супруги способны договориться, они могут самостоятельно определить, кому достанется квартира и получит ли второй супруг компенсацию.
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Например, один из них может оставить недвижимость себе и выплатить другому согласованную сумму. Другой вариант – продать жилье и разделить оставшиеся после погашения обязательств деньги.
Если оба супруга согласны на развод и урегулировали имущественные вопросы, расторгнуть брак можно у присяжного нотариуса. При наличии общего имущества необходимо письменное соглашение о его разделе.
Если же договориться не удается, спор придется решать в суде.
Какие документы могут понадобиться?
При разделе недвижимости особенно важно доказать, за чей счет она приобреталась и какие вложения делал каждый из супругов. Для этого могут пригодиться договор купли-продажи, банковские выписки, документы об ипотечных платежах, подтверждения первоначального взноса, договоры дарения, свидетельства о наследстве и документы о расходах на улучшение жилья.
Также важно учитывать, заключали ли супруги брачный договор. В Латвии он позволяет установить особый режим имущественных отношений, в том числе раздельность собственности, что может существенно повлиять на раздел квартиры.