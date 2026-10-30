Пакоматы становятся все более популярным способом отправки и получения различных товаров. Люди отправляют таким образом разные вещи.

Необычные посылки пакоматов Omniva

Пакоматы становятся все более популярным способом отправки и получения различных товаров. Люди отправляют таким образом разные вещи.

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Что нельзя отправлять через пакомат? Omniva, DPD и Latvijas Pasts предупреждают о важных ограничениях

Keitija Krastiņa

Jauns.lv

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Пакоматами мы пользуемся все чаще - это удобный способ отправлять и получать различные товары. Но знаете ли вы, что существует несколько категорий предметов, которые запрещено отправлять через пакоматы или на которые распространяются определенные ограничения?

Jauns.lv обратился к трем крупнейшим в Латвии поставщикам услуг пакоматов - Omniva, DPD и Latvijas Pasts, чтобы выяснить, какие вещи нельзя отправлять через пакоматы, пытались ли клиенты пересылать запрещенные предметы и что происходит в случае нарушения правил.

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