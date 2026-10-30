Необычные посылки пакоматов Omniva
Пакоматы становятся все более популярным способом отправки и получения различных товаров. Люди отправляют таким образом разные вещи.
Ваши права
Сегодня 14:48
Что нельзя отправлять через пакомат? Omniva, DPD и Latvijas Pasts предупреждают о важных ограничениях
Пакоматами мы пользуемся все чаще - это удобный способ отправлять и получать различные товары. Но знаете ли вы, что существует несколько категорий предметов, которые запрещено отправлять через пакоматы или на которые распространяются определенные ограничения?
Jauns.lv обратился к трем крупнейшим в Латвии поставщикам услуг пакоматов - Omniva, DPD и Latvijas Pasts, чтобы выяснить, какие вещи нельзя отправлять через пакоматы, пытались ли клиенты пересылать запрещенные предметы и что происходит в случае нарушения правил.