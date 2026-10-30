Что нельзя отправлять через пакомат? Omniva, DPD и Latvijas Pasts предупреждают о важных ограничениях

Jauns.lv обратился к трем крупнейшим в Латвии поставщикам услуг пакоматов - Omniva, DPD и Latvijas Pasts, чтобы выяснить, какие вещи нельзя отправлять через пакоматы, пытались ли клиенты пересылать запрещенные предметы и что происходит в случае нарушения правил.