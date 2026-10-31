Жителям Латвии объяснили, что для них значит новый сбор за обработку покупок в интернет-магазинах
С 1 ноября 2026 года на интернет-покупки физических лиц, ввозимые в Европейский союз (ЕС) из стран, не входящих в ЕС, распространяется установленный ЕС новый сбор за обработку в размере 2 евро. Компания Omniva объясняет, что эти изменения означают для жителей Латвии.
Сбор в размере 2 евро будет взиматься не за каждое отправление в целом, а за каждую отдельную товарную позицию в таможенной декларации. Например, если вы заказываете три пары брюк, за них будет взиматься сбор в размере 2 евро. Если же в одном заказе вы покупаете брюки, газонокосилку и половник, сбор составит 6 евро, поскольку эти товары относятся к трем разным товарным категориям.
Сбор будет применяться к товарам, ввозимым из стран за пределами ЕС, например из Китая, США или Великобритании. Он будет взиматься независимо от стоимости товаров, в том числе при покупках дороже 150 евро. Новый сбор за обработку является отдельным платежом и не заменяет другие применимые налоги или введенную в июле таможенную пошлину в размере 3 евро.
Получателям отправлений, доставляемых компанией в Латвию, не придется самостоятельно проходить таможенное оформление: необходимые таможенные формальности будут улажены в процессе доставки. Это означает, что само введение нового сбора не потребует от клиентов дополнительных действий.
Людей также призывают быть особенно осторожными с мошенническими запросами на оплату. Если у вас возникли сомнения по поводу полученного СМС или электронного письма, проверьте информацию об отправлении и платежах на официальном сайте или в мобильном приложении. Не переходите по подозрительным ссылкам для оплаты, не сообщайте ПИН-коды интернет-банка и не подтверждайте неожиданные запросы на аутентификацию.
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Подробнее о новом сборе за обработку, порядке его применения и ответах на часто задаваемые вопросы можно узнать здесь.