Жителям Латвии объяснили, что для них значит новый сбор за обработку покупок в интернет-магазинах

Сбор в размере 2 евро будет взиматься не за каждое отправление в целом, а за каждую отдельную товарную позицию в таможенной декларации. Например, если вы заказываете три пары брюк, за них будет взиматься сбор в размере 2 евро. Если же в одном заказе вы покупаете брюки, газонокосилку и половник, сбор составит 6 евро, поскольку эти товары относятся к трем разным товарным категориям.