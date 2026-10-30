Жителей многоквартирных домов в Латвии предупредили о неизбежности крупных финансовых расходов

Когда договориться все же удается, деньги приходится брать в долг. Сейчас платеж по кредиту на реновацию составляет 2,50–3,00 евро за квадратный метр в месяц. Для квартиры площадью 50 квадратных метров это около 150 евро ежемесячно, не считая процентов, которые дом с накоплениями вовсе не платит. Программы поддержки тоже не ждут: в октябре этого года средства на поддержку утепления домов закончились, и подать заявку могут только те дома, у которых уже есть решение жильцов, проект и собственная доля финансирования.