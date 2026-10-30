Жителей многоквартирных домов в Латвии предупредили о неизбежности крупных финансовых расходов
Замена лифта, крыши или труб может обойтись многоквартирному дому в десятки и даже более ста тысяч евро. Если жильцы не откладывают деньги на плановый ремонт, аварии и срочные работы в итоге обходятся еще дороже. Об этом предупреждают специалисты.
Помните о лифте
Для лифта в серийном многоквартирном доме установленный производителем срок службы составляет 25 лет. Еще в 2023 году данные свидетельствовали, что почти половина действующих в Латвии лифтов уже исчерпала этот срок. В реестре Центра защиты прав потребителей тогда числилось 3800 лифтов, установленных до сентября 2000 года. Риски, связанные с их эксплуатацией, необходимо устранить не позднее 2040 года.
Установка нового лифта, как и модернизация старого, обходится в серийном доме в несколько десятков тысяч евро. В некоторых домах часть расходов покрывает Европейский союз за счет софинансирования.
«Лифт изнашивается не за одну ночь. Он работает 25 лет, а заплатить за него требуют в течение одного года. Именно поэтому разговор о деньгах в доме, даже если его начинает управляющий, почти всегда начинается слишком поздно», – говорит Эдгарс Елагиньш, директор по оперативной деятельности компаний Civinity Mājas и Civinity Jūrmala.
Крыши и трубы
Замена кровельного покрытия вместе с работами в этом году стоит не менее 40 евро за квадратный метр без НДС. К этой сумме нужно добавить демонтаж старого покрытия и замену сгнивших конструкций. Например, шесть лет назад в одном рижском доме с шестью подъездами аварийная замена крыши обошлась в 92 584 евро.
Металлические трубы служат до 30 лет, и почти во всех домах советской постройки этот срок уже истек. Замена одного комплекта стояков стоит около 10 тысяч евро. В девятиэтажном доме с тремя секциями, где требовалось заменить 18 комплектов, смета достигла 135 тысяч евро. Дом ежемесячно откладывал на запланированные ремонты по 0,18 евро за квадратный метр, но нужную сумму собрать не удалось.
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Если пересчитать расходы на площадь квартиры, суммы становятся понятнее. В упомянутом случае с крышей жильцам пришлось заплатить 23,12 евро за квадратный метр квартиры. Для двухкомнатной квартиры площадью 46 квадратных метров это 1063 евро одним платежом или по 0,77 евро за квадратный метр в месяц на протяжении трех лет.
Можно и в долг
Дом без накоплений все равно платит за проблемы, просто позже. Плановая замена обходится дешевле аварийной: аварии происходят после окончания рабочего дня и в праздники, а чем старше трубы, тем чаще приходится вызывать аварийную службу. Нередко дом, например, платит 30 тысяч евро за ремонт лифта, но так и не может договориться о его замене.
Когда договориться все же удается, деньги приходится брать в долг. Сейчас платеж по кредиту на реновацию составляет 2,50–3,00 евро за квадратный метр в месяц. Для квартиры площадью 50 квадратных метров это около 150 евро ежемесячно, не считая процентов, которые дом с накоплениями вовсе не платит. Программы поддержки тоже не ждут: в октябре этого года средства на поддержку утепления домов закончились, и подать заявку могут только те дома, у которых уже есть решение жильцов, проект и собственная доля финансирования.
«Когда денег нет, расходы становятся еще больше. Сначала приходится платить за аварийные вызовы, затем за временный ремонт, а в итоге все равно за тот же новый лифт», – отмечает Е. Елагиньш.
По его словам, общая сумма, потраченная на ремонт, нередко оказывается сопоставима со стоимостью установки нового лифта.
Пора копить
Размер накоплений не назначают произвольно – его рассчитывают исходя из списка работ для конкретного дома, который составляет управляющий. Если в доме 60 квартир средней площадью 55 квадратных метров откладывать по 0,50 евро за квадратный метр в месяц, за год соберется около 19 800 евро, а за пять лет – почти 100 тысяч. При взносе в 0,18 евро за квадратный метр тот же дом накопит за пять лет лишь около 35 тысяч евро.
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Начать можно с технического обследования дома и плана работ со сметами, который подготовит управляющий, расставив задачи по срочности. Затем на общем собрании жильцы могут проголосовать за ежемесячные отчисления на отдельный счет дома. Однако решение о деньгах принимают собственники, а не управляющий.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что жильцам многоквартирных домов в Латвии предстоит заплатить за важную процедуру.