Не прозевайте свой рейс: авиакомпания Ryanair напомнила о вступлении в силу новых правил

Сроки онлайн-регистрации остаются прежними: пройти ее на сайте или в приложении Ryanair нужно не позднее чем за два часа до отправления. Новый часовой срок касается обслуживания у стоек в аэропорту. В условиях перевозки указано, что пассажиру, который не завершил регистрацию вовремя, могут отказать в посадке без возврата денег.