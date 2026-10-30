Не прозевайте свой рейс: авиакомпания Ryanair напомнила о вступлении в силу новых правил
Авиакомпания Ryanair выступила с напоминанием: с 10 ноября 2026 года перевозчик будет закрывать стойки регистрации и сдачи багажа во всех аэропортах своей маршрутной сети за 60 минут до вылета по расписанию. Сейчас этот срок составляет 40 минут.
Пассажирам с зарегистрированным багажом потребуется завершить его сдачу до установленного срока. Например, если самолет должен вылететь в 12:00, чемодан необходимо сдать до 11:00. Просто прийти к стойке или встать в очередь за час до отправления недостаточно.
В Ryanair объясняют решение желанием дать путешественникам больше времени на прохождение досмотра и паспортного контроля. Особенно это актуально в периоды высокой загрузки аэропортов, когда очереди могут привести к опозданию на посадку.
По данным перевозчика, багаж сдают около 20% его пассажиров. Остальные 80%, которые регистрируются онлайн и путешествуют только с ручной кладью, непосредственно это изменение не затронет: они смогут, как и прежде, направляться на досмотр, а затем к выходу на посадку.
Сроки онлайн-регистрации остаются прежними: пройти ее на сайте или в приложении Ryanair нужно не позднее чем за два часа до отправления. Новый часовой срок касается обслуживания у стоек в аэропорту. В условиях перевозки указано, что пассажиру, который не завершил регистрацию вовремя, могут отказать в посадке без возврата денег.
Ryanair рекомендует прибывать к стойке регистрации или сдачи багажа как минимум за два часа до вылета. При этом к выходу на посадку необходимо подойти не позднее чем за 30 минут до отправления.