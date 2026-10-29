После смерти родственника остался автомобиль: можно ли продолжать на нем ездить?

Нет. Если наследственные права еще не подтверждены, потенциальный наследник не может свободно распоряжаться автомобилем. Даже если родственники договорились, кому достанется машина, и она уже зарегистрирована на этого человека как на владельца, это не дает права продавать или дарить транспортное средство.