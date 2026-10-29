В Латвии не каждый переход дает пешеходу преимущество: что важно знать
Не на всех участках дороги, предназначенных для перехода, пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами. Там, где автомобильное движение интенсивное, а пешеходов сравнительно мало, вместо привычных пешеходных переходов все чаще оборудуют специальные места для перехода дороги. Пешеходы могут пересекать там проезжую часть, но преимущества перед транспортом у них нет, поясняет VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC).
По данным LVC, при интенсивном автомобильном движении и небольшом потоке пешеходов такие места безопаснее традиционных пешеходных переходов.
Пешеходные переходы безопасно оборудовать там, где люди регулярно и достаточно часто переходят дорогу. В местах, где пешеходов мало, такое решение может создавать дополнительные риски.
Водители, которые редко встречают пешеходов на переходах, со временем могут перестать ожидать их появления. В то же время пешеходы, уверенные в своем преимуществе, не всегда убеждаются, что к ним не приближаются автомобили. В таких условиях возрастает риск дорожно-транспортных происшествий.
Чем место для перехода отличается от пешеходного перехода?
LVC поясняет, что в специально оборудованных местах пешеходам предоставлена возможность пересекать дорогу, однако, в отличие от обычных пешеходных переходов, преимущества перед транспортом у них нет. Поэтому перед выходом на проезжую часть необходимо убедиться, что приближающихся автомобилей нет и дорогу можно безопасно перейти.
В таких местах инфраструктуру специально приспосабливают для пешеходов, устраняя физические препятствия. Например, в защитных ограждениях делают разрывы, понижают бетонные бордюры, а при необходимости устанавливают освещение.
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На дорогах с разделенными проезжими частями могут также устанавливать специальные конструкции, помогающие организовать движение пешеходов между ними.
Где в Латвии уже оборудованы такие места?
По информации LVC, подобные решения уже внедрены во многих местах сети государственных автодорог. За последние семь лет специальные места для перехода оборудовали на Даугавпилсском шоссе (A6) в Скривери, Науене и Лиелварде, на Лиепайском шоссе (A9) в Какениеки и возле Дзилнуциемса, а также на Валмиерском шоссе (A3) в Сталбе.
Такие места появились и на Рижской объездной дороге (A5) возле автобусной остановки Beberbeķi, а также на кольцевой развязке дорог Лапениеки - Кекава - Гюги (P137) и Кекава - Скайсткалне (P89).
В этом году новые места для перехода оборудовали и в Тинужи Огрского края - на кольцевой развязке дорог Улброка - Огре (P5) и Инчукалнс - Ропажи - Икшкиле (P10), а также на дороге Улброка - Огре.
В LVC объясняют, что ранее оборудованные в этих местах пешеходные переходы больше не соответствовали нынешней ситуации на дорогах и снижали безопасность.
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На дороге Улброка - Огре автомобильное движение интенсивное, а пешеходов немного. Невелико и количество пассажиров на остановках общественного транспорта.
Поэтому в этих местах пешеходам следует пересекать дорогу только по специально оборудованным участкам, предварительно убедившись, что транспорт не приближается. Преимущества перед автомобилями у них нет.
Новые места для перехода в Тинужи оборудованы освещением. Кроме того, вдоль дороги Улброка - Огре на участке от Тинужи до Огре, с 19,87-го по 23,05-й километр, построена инфраструктура для пешеходов и велосипедистов.
LVC напоминает, что пешеходный переход и специально оборудованное место для перехода - не одно и то же. Хотя оба предназначены для пересечения проезжей части, правила предоставления преимущества участникам дорожного движения в них различаются. Поэтому пешеходам важно обращать внимание на организацию движения в конкретном месте и перед выходом на дорогу убеждаться в безопасности.