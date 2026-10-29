В Латвии не каждый переход дает пешеходу преимущество: что важно знать

По информации LVC, подобные решения уже внедрены во многих местах сети государственных автодорог. За последние семь лет специальные места для перехода оборудовали на Даугавпилсском шоссе (A6) в Скривери, Науене и Лиелварде, на Лиепайском шоссе (A9) в Какениеки и возле Дзилнуциемса, а также на Валмиерском шоссе (A3) в Сталбе.