Стеклянная лапша с курицей и овощами: простой рецепт вкусного ужина в азиатском стиле
Если хочется приготовить что-то вкусное, сытное и необычное, но при этом не проводить много времени у плиты, стоит попробовать стеклянную лапшу с курицей и овощами.
Стеклянная лапша, которую часто называют фунчозой, давно стала популярной далеко за пределами азиатской кухни. Ее главная особенность – способность впитывать вкус соусов и других ингредиентов, сохраняя при правильном приготовлении приятную упругую текстуру.
В сочетании с куриным филе, обжаренным луком и овощами получается полноценное блюдо, которое не требует сложных ингредиентов или особых кулинарных навыков. Для приготовления подойдет обычная замороженная овощная смесь, а вместо классического соевого соуса можно использовать лимонный, который придаст блюду легкую кислинку.
Какие ингредиенты понадобятся
Для приготовления трех-четырех порций потребуется:
- Стеклянная лапша (фунчоза) – 200-250 г
- Куриное филе – 400-500 г
- Замороженная овощная смесь – 400 г
- Репчатый лук – 1 штука
- Соевый соус – 2-3 столовые ложки
- Растительное масло – 2 столовые ложки
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец – по желанию
Для этого рецепта хорошо подойдут смеси с брокколи, морковью, стручковой фасолью, сладким перцем, зеленым горошком или кукурузой. Предварительно размораживать овощи необязательно.
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Как приготовить стеклянную лапшу с курицей и овощами
Шаг 1. Подготовьте и обжарьте лук. Очистите луковицу и нарежьте небольшими кубиками или полукольцами. Разогрейте сковороду с растительным маслом, добавьте лук и обжаривайте несколько минут, пока он не станет мягким и слегка золотистым.
Шаг 2. Добавьте куриное филе. Нарежьте мясо небольшими кусочками и отправьте в сковороду к луку. Увеличьте огонь и обжаривайте курицу, периодически помешивая, чтобы кусочки равномерно подрумянились. Затем немного посолите и при желании добавьте черный перец.
Шаг 3. Обжарьте овощи. Высыпьте в сковороду пачку замороженной овощной смеси. Продолжайте готовить на сильном огне, регулярно перемешивая ингредиенты. Овощи постепенно начнут выделять жидкость, которая должна испариться. Обжаривайте до готовности овощей и курицы, при необходимости немного уменьшив огонь.
Шаг 4. Приготовьте стеклянную лапшу. В отдельной кастрюле доведите воду до кипения, затем снимите ее с огня. Опустите стеклянную лапшу в горячую воду и оставьте примерно на 8 минут, не продолжая кипячение. За это время она должна стать мягкой и прозрачной. После этого откиньте лапшу на дуршлаг и дайте воде полностью стечь. Учитывайте, что точное время приготовления зависит от толщины и состава лапши, поэтому лучше ориентироваться на инструкцию производителя.
Шаг 5. Соедините ингредиенты. Переложите подготовленную стеклянную лапшу в сковороду с курицей, луком и овощами. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
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Шаг 6. Добавьте соевый соус. Полейте блюдо двумя-тремя столовыми ложками лимонного соевого соуса. Еще раз тщательно перемешайте и прогрейте на среднем огне около 1-2 минут, чтобы лапша впитала аромат соуса и остальных ингредиентов.
Как сделать стеклянную лапшу вкусной и не испортить ее текстуру
Главный секрет приготовления фунчозы – не передержать ее в горячей воде. В отличие от привычных макарон, многие виды тонкой стеклянной лапши не требуют длительной варки. Их достаточно залить кипятком или ненадолго замочить в горячей воде. При этом более толстая лапша может требовать другого способа приготовления.
Если передержать лапшу, она может стать слишком мягкой, липкой и потерять приятную упругость. Поэтому после приготовления воду необходимо сразу слить, а саму лапшу добавить к остальным ингредиентам только в самом конце.
Не менее важно правильно обжарить курицу и овощи. Сильный огонь позволяет продуктам быстрее подрумяниться, однако необходимо регулярно перемешивать содержимое сковороды, чтобы ничего не пригорело. Курица должна полностью приготовиться внутри, а овощи – стать мягкими, сохранив при этом приятную текстуру.
Еще один нюанс касается соли. Поскольку соевый соус уже содержит достаточно много соли, курицу во время приготовления лучше солить умеренно. Окончательно регулировать вкус стоит после добавления соуса.