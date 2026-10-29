Стеклянная лапша с курицей и овощами: простой рецепт вкусного ужина в азиатском стиле

Шаг 4. Приготовьте стеклянную лапшу. В отдельной кастрюле доведите воду до кипения, затем снимите ее с огня. Опустите стеклянную лапшу в горячую воду и оставьте примерно на 8 минут, не продолжая кипячение. За это время она должна стать мягкой и прозрачной. После этого откиньте лапшу на дуршлаг и дайте воде полностью стечь. Учитывайте, что точное время приготовления зависит от толщины и состава лапши, поэтому лучше ориентироваться на инструкцию производителя.