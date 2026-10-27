Яблочные челюсти монстров: жуткая закуска на Хэллоуин за 10 минут
Фото: Otkrito
Яблочные челюсти монстров с зубами из маршмеллоу и клубничными языками - простая и оригинальная закуска на Хэллоуин.
Советы

Яблочные челюсти монстров: жуткая закуска на Хэллоуин за 10 минут

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

Для этой необычной закуски не понадобится ни духовка, ни сложные ингредиенты. Обычные яблоки можно превратить в страшные пасти с белыми зубами, которые станут забавным украшением хэллоуинского стола. Приготовление займет всего 10 минут.

Ингредиенты на 8 порций

  • 2 крупных яблока, желательно красное и зеленое
  • 3-4 столовые ложки арахисовой пасты или шоколадного крема
  • 50-70 г маленьких белых маршмеллоу
  • 1 чайная ложка лимонного сока
  • Несколько ягод клубники (по желанию)

Как приготовить

1. Вымойте яблоки, удалите сердцевину и нарежьте каждое на восемь долек. Слегка сбрызните лимонным соком, чтобы они не потемнели.

2. Возьмите две яблочные дольки и смажьте их с одной стороны арахисовой пастой или шоколадным кремом.

3. На одну дольку выложите маленькие маршмеллоу в ряд. Они будут изображать зубы монстра.

4. Накройте второй долькой так, чтобы получилась раскрытая пасть с торчащими зубами.

5. Для еще более устрашающего вида можно положить внутрь тонкий кусочек клубники, который будет напоминать язык.

Как сделать закуску еще страшнее

Используйте яблоки разных цветов, а вместо некоторых маршмеллоу вставьте тонкие пластинки миндаля, чтобы получились острые вампирские клыки.

Совет: готовить такие челюсти лучше незадолго до подачи, чтобы яблоки оставались хрустящими, а начинка не размягчилась. Получится одновременно необычный десерт и съедобное украшение праздничного стола.

Темы

ХэллоуинКулинарные рецепты

Другие сейчас читают