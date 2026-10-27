Яблочные челюсти монстров: жуткая закуска на Хэллоуин за 10 минут
Для этой необычной закуски не понадобится ни духовка, ни сложные ингредиенты. Обычные яблоки можно превратить в страшные пасти с белыми зубами, которые станут забавным украшением хэллоуинского стола. Приготовление займет всего 10 минут.
Ингредиенты на 8 порций
- 2 крупных яблока, желательно красное и зеленое
- 3-4 столовые ложки арахисовой пасты или шоколадного крема
- 50-70 г маленьких белых маршмеллоу
- 1 чайная ложка лимонного сока
- Несколько ягод клубники (по желанию)
Как приготовить
1. Вымойте яблоки, удалите сердцевину и нарежьте каждое на восемь долек. Слегка сбрызните лимонным соком, чтобы они не потемнели.
2. Возьмите две яблочные дольки и смажьте их с одной стороны арахисовой пастой или шоколадным кремом.
3. На одну дольку выложите маленькие маршмеллоу в ряд. Они будут изображать зубы монстра.
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4. Накройте второй долькой так, чтобы получилась раскрытая пасть с торчащими зубами.
5. Для еще более устрашающего вида можно положить внутрь тонкий кусочек клубники, который будет напоминать язык.
Как сделать закуску еще страшнее
Используйте яблоки разных цветов, а вместо некоторых маршмеллоу вставьте тонкие пластинки миндаля, чтобы получились острые вампирские клыки.
Совет: готовить такие челюсти лучше незадолго до подачи, чтобы яблоки оставались хрустящими, а начинка не размягчилась. Получится одновременно необычный десерт и съедобное украшение праздничного стола.