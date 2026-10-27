Почему фарш портится быстрее цельного мяса и как определить его свежесть?

Если фарш продается в заводской упаковке с указанным сроком годности, необходимо соблюдать условия хранения и дату, установленные производителем. Особенно это касается продукции в защитной газовой среде, срок хранения которой может отличаться от обычного фарша. При этом после вскрытия упаковки ориентироваться на первоначальный срок годности уже нельзя без учета указаний производителя.