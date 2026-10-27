Почему фарш портится быстрее цельного мяса и как определить его свежесть?
Купленный в магазине фарш нередко отправляется в холодильник с расчетом приготовить из него котлеты или тефтели через несколько дней. Однако такой продукт портится значительно быстрее, чем цельный кусок мяса, даже если выглядит свежим и не имеет неприятного запаха.
Сырой фарш относится к скоропортящимся продуктам, поскольку при измельчении мяса создаются благоприятные условия для распространения бактерий. Именно поэтому правила его хранения отличаются от рекомендаций для стейков, отбивных или крупных кусков мяса.
По данным Службы безопасности и инспекции пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства США (USDA), сырой фарш рекомендуется использовать или замораживать в течение одного-двух дней после покупки. Для сравнения, цельные куски говядины, свинины и баранины при правильном хранении обычно могут находиться в холодильнике от трех до пяти дней.
Почему фарш портится быстрее?
Главная причина заключается в особенностях приготовления фарша. На поверхности цельного куска мяса могут находиться бактерии, однако при измельчении они перемешиваются со всей мясной массой.
Кроме того, после прохождения через мясорубку значительно увеличивается площадь поверхности мяса. Это создает дополнительные возможности для распространения микроорганизмов.
Чем дольше фарш хранится, тем больше возрастает риск размножения бактерий. При этом холодильник лишь замедляет этот процесс, но не останавливает его полностью.
Особенно важно соблюдать температурный режим. Специалисты рекомендуют хранить сырой фарш при температуре не выше +4 градусов. Если холодильник недостаточно охлаждает продукты, безопасный срок хранения может заметно сократиться.
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Если фарш продается в заводской упаковке с указанным сроком годности, необходимо соблюдать условия хранения и дату, установленные производителем. Особенно это касается продукции в защитной газовой среде, срок хранения которой может отличаться от обычного фарша. При этом после вскрытия упаковки ориентироваться на первоначальный срок годности уже нельзя без учета указаний производителя.
Можно ли определить испорченный фарш по запаху?
Неприятный кислый или гнилостный запах, липкая поверхность и появление слизи могут свидетельствовать о порче мяса. Однако ориентироваться исключительно на внешний вид и запах опасно.
Некоторые болезнетворные бактерии не изменяют цвет, вкус или запах продукта. Поэтому даже фарш, который выглядит совершенно свежим, может представлять опасность, если хранился слишком долго или при неправильной температуре.
При этом небольшое потемнение фарша внутри упаковки не всегда означает, что он испортился. Изменение цвета может быть связано с недостатком кислорода. Но если мясо приобрело выраженный неприятный запах или липкую консистенцию, использовать его нельзя.
Европейское агентство по безопасности продуктов питания также предупреждает, что мясные продукты с истекшим сроком годности, обозначенным как "Izlietot līdz", нельзя употреблять даже при отсутствии признаков порчи.
Можно ли заморозить фарш, если срок хранения подходит к концу?
Да, если продукт все еще безопасен и срок его годности не истек. Замораживать фарш лучше сразу после покупки, если в ближайшие сутки или двое готовить из него ничего не планируется.
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Для удобства его можно разделить на небольшие порции, поместить в пакеты для заморозки и указать дату. Это позволит размораживать только необходимое количество.
Размораживать фарш безопаснее всего в холодильнике. После полного размораживания его рекомендуется приготовить в течение одного-двух дней. Если используется микроволновая печь или холодная вода, готовить мясо нужно сразу после размораживания.
Какие ошибки особенно опасны?
Одна из самых распространенных ошибок - оставлять фарш на кухонном столе на несколько часов. При комнатной температуре бактерии размножаются значительно быстрее, поэтому сырой фарш нельзя держать вне холодильника дольше двух часов, а при температуре выше +32 градусов - дольше одного часа.
Не менее важно тщательно прожаривать блюда из фарша. Для говяжьего, свиного и бараньего фарша безопасная температура внутри готового блюда составляет не менее +71 градуса, а для фарша из птицы - +74 градуса. Проверить ее можно кухонным термометром.