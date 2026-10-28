Спортзал или тренировки дома — что выгоднее в долгосрочной перспективе и что лучше подходит Вам?

Чтобы лучше понять стоимость посещения спортзала, рассмотрим условный пример: «Если абонемент стоит 40 евро в месяц, за год расходы составят 480 евро. Если Вы посещаете зал только четыре раза в месяц, одна тренировка обходится в 10 евро. А при занятиях три раза в неделю стоимость одного посещения значительно ниже. Следует учитывать, что указанные цены приведены для примера, а фактические расходы зависят от выбранного спортзала и условий абонемента».