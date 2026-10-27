Пожилому человеку трудно выходить из дома: какую помощь можно получить в Латвии и кто за нее платит?

Сам по себе пенсионный возраст еще не означает автоматического права на бесплатный уход. Социальная служба должна установить, что человек действительно нуждается в посторонней помощи. При принятии решения учитываются состояние здоровья, способность самостоятельно выполнять повседневные действия, условия проживания, наличие близких и их реальные возможности помогать.