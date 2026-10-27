Пожилому человеку трудно выходить из дома: какую помощь можно получить в Латвии и кто за нее платит?
С возрастом даже привычные дела могут превратиться в серьезное испытание: становится трудно сходить в магазин, приготовить обед, убрать квартиру или самостоятельно добраться до врача. Однако далеко не все знают, что в Латвии пожилые люди могут получать социальную помощь прямо у себя дома, причем в некоторых случаях совершенно бесплатно. Разбираемся, какие услуги доступны, кому они положены и как их оформить.
В Латвии самоуправления обязаны обеспечивать доступность социальных услуг для жителей, которые из-за возраста, состояния здоровья или функциональных нарушений не могут самостоятельно справляться с повседневными делами. Одной из наиболее востребованных услуг является уход на дому.
Как поясняет Министерство благосостояния, такая помощь предназначена для людей, которые хотят продолжать жить в привычной обстановке, но нуждаются в поддержке. При этом социальная служба оценивает индивидуальные потребности человека и возможности его семьи обеспечить необходимый уход.
Какая помощь доступна на дому?
В зависимости от состояния здоровья и потребностей пожилого человека социальная служба может организовать помощь в повседневной жизни. В частности, речь идет об уборке жилья, покупке продуктов, приготовлении еды, соблюдении личной гигиены и других необходимых действиях.
В Риге, например, предусмотрено несколько видов социальных услуг по месту жительства:
- Уход на дому. Социальный работник или специалист по уходу помогает с повседневными делами, которые пожилой человек больше не может выполнять самостоятельно.
- Доставка горячих обедов. Предназначена для людей, которые из-за состояния здоровья или бытовых обстоятельств не могут самостоятельно приготовить пищу.
- Тревожная кнопка. Позволяет связаться со службой помощи при возникновении чрезвычайной ситуации.
- Услуги сопровождающего. Помощь людям, которым трудно самостоятельно передвигаться, в том числе при необходимости выйти из дома.
- Видеовизиты. Дистанционное общение и наблюдение, позволяющие поддерживать контакт с пожилым человеком и уменьшать чувство одиночества.
В столице также предусмотрена услуга комплексного ухода по месту жительства для людей, которым требуется более 35 часов помощи в неделю, но которые хотят продолжать жить дома.
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Важно учитывать, что набор услуг и условия их получения могут различаться в зависимости от самоуправления.
Кто может рассчитывать на бесплатную помощь?
Сам по себе пенсионный возраст еще не означает автоматического права на бесплатный уход. Социальная служба должна установить, что человек действительно нуждается в посторонней помощи. При принятии решения учитываются состояние здоровья, способность самостоятельно выполнять повседневные действия, условия проживания, наличие близких и их реальные возможности помогать.
В Риге услуги социального ухода по месту жительства предоставляются бесплатно, если доход на каждого члена домохозяйства не превышает 780 евро в месяц.
Если доход выше установленного порога, самоуправление может частично оплачивать услуги. В отдельных случаях расходы полностью ложатся на самого получателя помощи. Также в Риге предусмотрена возможность получения ваучера с муниципальным софинансированием индивидуального ухода в размере до 1030 евро.
В других самоуправлениях могут действовать собственные условия оплаты. По общему правилу малоимущие лица, официально получившие соответствующий статус, освобождаются от платы за социальные услуги.
А если у пожилого человека есть дети?
Распространено мнение, что при наличии взрослых детей социальная помощь пожилому человеку не положена. Однако это не так.
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Закон предусматривает, что при оценке необходимости ухода учитываются возможности членов семьи, проживающих вместе с нуждающимся человеком. Принимаются во внимание их занятость, состояние здоровья и другие обстоятельства, которые могут препятствовать полноценному уходу.
Если родственники не могут обеспечить необходимую помощь, это не означает, что пожилой человек должен оставаться без поддержки. Вопрос рассматривается социальной службой индивидуально.
Как оформить помощь, если человек не может выйти из дома?
Первым шагом должно стать обращение в социальную службу своего самоуправления. Подать заявление может сам пожилой человек или его законный представитель.
В Риге для оформления услуги обычно необходимы письменное заявление, справка семейного врача о состоянии здоровья и документы, подтверждающие доходы человека и домохозяйства.
Документы можно направить дистанционно: по электронной почте с надежной электронной подписью, через официальный электронный адрес на портале Latvija.gov.lv либо обычной почтой. Также предусмотрена возможность личного обращения.
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После получения заявления Рижская социальная служба оценивает потребности человека, его материальное положение и возможности самообслуживания. Решение о предоставлении услуги или отказе должно быть принято в течение одного месяца со дня получения заявления.
Жители столицы могут получить дополнительную информацию в Рижской социальной службе по телефону 67105048 или электронной почте soc@riga.lv.
Подробнее об условиях помощи можно узнать на официальных сайтах Департамента благосостояния Рижской думы и Министерства благосостояния Латвии.