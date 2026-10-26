Зуб разболелся посреди ночи: куда обращаться в Латвии и можно ли получить помощь бесплатно?
Сильная зубная боль редко появляется вовремя. Иногда она начинается поздно вечером, посреди ночи или в воскресенье, когда большинство стоматологических кабинетов закрыты. Куда обращаться в такой ситуации, можно ли рассчитывать на бесплатную помощь и в каких случаях нельзя ждать до понедельника?
Могут ли взрослые бесплатно вылечить зуб в выходной?
В Латвии государство, как правило, не оплачивает стоматологическое лечение взрослым. И даже если зуб болит очень сильно, это не означает, что врач обязан принять пациента бесплатно.
Существуют исключения для отдельных категорий населения, в том числе участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и некоторых пациентов с инвалидностью при определенных медицинских показаниях.
Однако важно различать обычную зубную боль и опасное состояние, требующее неотложного медицинского вмешательства. При серьезной травме челюсти, тяжелом гнойном воспалении или других угрожающих здоровью осложнениях человек может получить государственную неотложную медицинскую помощь. Это не означает бесплатного лечения кариеса, установки пломбы или обычного удаления зуба по желанию пациента.
Детям бесплатная помощь доступна даже по субботам
Для детей до 18 лет ситуация значительно лучше. Государство оплачивает стоматологические услуги, а по субботам действует специальная программа оказания помощи при острых состояниях. Бесплатно обратиться к стоматологу можно, если у ребенка возникла сильная и не проходящая зубная боль, опухла щека или десна либо произошла травма зуба. Такая помощь оказывается без предварительной записи, в порядке живой очереди. При этом стоматолог самостоятельно оценивает, соответствует ли конкретный случай критериям неотложной помощи.
По данным Национальной службы здравоохранения (NVD), субботний прием предусмотрен в отдельных медицинских учреждениях Риги, Марупе, Огре, Валмиеры, Лиепаи и Даугавпилса. Перед поездкой рекомендуется позвонить в клинику, уточнить часы работы и описать симптомы ребенка.
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А что делать, если зуб заболел в воскресенье или ночью?
Важный нюанс: государственная программа обычной неотложной стоматологической помощи детям по воскресеньям и в ночное время не действует. Поэтому рассчитывать на бесплатный круглосуточный стоматологический кабинет не стоит. Однако при тяжелых осложнениях, травмах, сильном кровотечении или выраженном воспалении необходима уже не просто стоматологическая, а неотложная медицинская помощь.
В Риге круглосуточную помощь при серьезных челюстно-лицевых заболеваниях и травмах оказывает Центр челюстно-лицевой хирургии Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня на улице Пилсоню, 13. Телефон - 67069600. Врач определит необходимость экстренного вмешательства.
Когда нужно срочно обращаться за помощью?
Особенно важно не пропустить признаки опасного воспаления. Если зубная боль сопровождается быстро увеличивающимся отеком лица или шеи, высокой температурой, затруднением открывания рта, глотания или дыхания, ждать обычного приема стоматолога нельзя.
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При затрудненном дыхании или глотании, а также других признаках угрозы жизни необходимо немедленно звонить по номеру 113 или 112. Обычная зубная боль без опасных осложнений сама по себе не является основанием для вызова скорой помощи.
При оказании государственной медицинской помощи могут действовать установленные пациентские доплаты. Поэтому бесплатная экстренная помощь и полностью бесплатное лечение - не всегда одно и то же.
Куда позвонить, если непонятно, насколько все серьезно?
В Латвии действует консультативный телефон семейных врачей 66016001. По будням специалисты отвечают с 17.00 до 8.00, а в выходные и праздничные дни - круглосуточно.
Медицинский работник выслушает жалобы и поможет понять, можно ли дождаться приема врача или необходимо обратиться за помощью быстрее. Однако вылечить зуб по телефону невозможно. При необходимости можно также обратиться к дежурному врачу. Он оказывает помощь в пределах компетенции семейного врача, но не заменяет стоматолога.
Как облегчить боль до приема стоматолога?
Если опасных симптомов нет, а попасть к врачу сразу невозможно, временно уменьшить боль могут парацетамол или ибупрофен при отсутствии противопоказаний. Препараты следует принимать строго по инструкции, учитывая возраст, состояние здоровья и другие лекарства.
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До визита лучше избегать очень горячей, холодной и сладкой пищи, не жевать на больной стороне. Не следует прикладывать аспирин непосредственно к десне или самостоятельно начинать принимать антибиотики.