Зуб разболелся посреди ночи: куда обращаться в Латвии и можно ли получить помощь бесплатно?

Для детей до 18 лет ситуация значительно лучше. Государство оплачивает стоматологические услуги, а по субботам действует специальная программа оказания помощи при острых состояниях. Бесплатно обратиться к стоматологу можно, если у ребенка возникла сильная и не проходящая зубная боль, опухла щека или десна либо произошла травма зуба. Такая помощь оказывается без предварительной записи, в порядке живой очереди. При этом стоматолог самостоятельно оценивает, соответствует ли конкретный случай критериям неотложной помощи.