Кредит на жилье после 40 лет - не поздновато ли?
Люди принимают решение о приобретении недвижимости на разных этапах жизни - как вскоре после совершеннолетия, так и в более зрелом возрасте. Тем не менее до сих пор существует мнение, что после 40 лет получить ипотеку сложнее или банки предъявляют к заемщикам более строгие требования из-за возраста. Руководитель направления ипотечного кредитования Luminor Каспарс Саусайс объясняет, как банк оценивает заявки на кредит и какую роль в этом играет возраст клиента.
Возраст может влиять на максимальный срок кредита
Для получения ипотечного кредита не установлен конкретный возрастной предел. Решение о выдаче займа в любом возрасте зависит от совокупных доходов заемщика и его семьи, кредитной истории и других существенных факторов. Если кредит планируется погасить до выхода на пенсию, сам по себе возраст заявителя не влияет на возможность получить финансирование.
По наблюдениям Luminor, в Латвии чаще всего за ипотекой обращаются семьи с детьми и специалисты в возрасте от 30 до 40 лет. Как правило, они планируют выплатить кредит еще до выхода на пенсию.
Однако срок погашения ипотеки может выходить за пределы 65 лет. Поскольку в настоящее время пенсионный возраст в Латвии составляет 65 лет, при рассмотрении заявки банк оценивает не только возраст клиента, но и его способность выполнять финансовые обязательства после выхода на пенсию.
Каждую заявку рассматривают индивидуально, определяя подходящий срок погашения. Банк стремится к тому, чтобы выплаты по кредиту не становились единственной причиной, по которой человеку приходится продолжать работать в пожилом возрасте, а кредитные обязательства не затягивались надолго после достижения пенсионного возраста.
Например, для заемщика примерно в 45 лет максимальный срок погашения кредита чаще всего может составлять 20-25 лет, а в возрасте около 50 лет - 15-20 лет. Если выплаты продолжатся и после выхода на пенсию, банк внимательнее изучит профессиональный опыт клиента, его доходы и сферу занятости. Это необходимо, чтобы определить подходящие срок кредитования и сумму займа.
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Главное - финансовое положение заемщика
Размер кредита зависит прежде всего не от возраста клиента, а от его доходов и способности выполнять финансовые обязательства. Определяя доступную сумму финансирования, банк учитывает размер и стабильность регулярных доходов, расходы домохозяйства, существующие кредитные обязательства и возможность в течение длительного времени вносить ежемесячные платежи.
Поэтому и клиенту старшего возраста может быть доступна ипотека, соответствующая его финансовым возможностям, если доходы достаточны, а долговая нагрузка остается приемлемой.
По данным Luminor, клиенты старше 50 лет чаще всего приобретают жилье для детей или меняют нынешнюю недвижимость на более компактную. Нередко к этому времени предыдущий ипотечный кредит уже погашен. Некоторые покупают новое жилье, оставляя прежнюю недвижимость детям.
Большинство заемщиков не хотят продолжать выплачивать ипотеку после выхода на пенсию. Тем, кто рассматривает такую возможность, рекомендуется тщательно оценить потенциальные риски и заранее составить подробный план будущих доходов и расходов.
В некоторых профессиях люди могут продолжать работать и в более старшем возрасте, откладывая выход на пенсию и сохраняя стабильный заработок. Эти и другие индивидуальные обстоятельства банк учитывает при оценке рисков и принятии решения о выдаче кредита.