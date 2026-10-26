Кредит на жилье после 40 лет - не поздновато ли?

Например, для заемщика примерно в 45 лет максимальный срок погашения кредита чаще всего может составлять 20-25 лет, а в возрасте около 50 лет - 15-20 лет. Если выплаты продолжатся и после выхода на пенсию, банк внимательнее изучит профессиональный опыт клиента, его доходы и сферу занятости. Это необходимо, чтобы определить подходящие срок кредитования и сумму займа.