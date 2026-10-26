Почему зелень в холодильнике вянет за два дня и как сохранить ее свежей дольше

Многие привыкли сразу после покупки промывать весь пучок под краном. Само по себе мытье не обязательно сокращает срок хранения, но оставшаяся на листьях вода может ускорить порчу. Поэтому, если вы планируете использовать зелень через несколько дней, можно оставить ее немытой до приготовления. Если же предпочитаете мыть сразу, тщательно обсушите листья с помощью центрифуги для салата или бумажных полотенец. Особенно это важно для укропа и листового салата, на которых после промывания часто остается много мелких капель.