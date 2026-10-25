Купили дорогой свитер, а он уже весь в катышках? Оказывается, дело совсем не в цене
Купили красивый свитер, несколько раз надели, а он уже выглядит так, будто пережил не одну зиму? Катышки на рукавах, под мышками и по бокам способны испортить впечатление даже от самой дорогой вещи. Но самое интересное, что цена и даже натуральный состав ткани далеко не всегда гарантируют, что одежда надолго сохранит первоначальный вид.
Откуда вообще берутся катышки?
Вопреки распространенному мнению, катышки появляются не обязательно из-за плохого качества одежды или неправильной стирки. Главный виновник - обычное трение, которому ткань подвергается каждый день.
Когда мы двигаемся, отдельные волокна постепенно выбиваются из пряжи, спутываются между собой и образуют маленькие шарики. Особенно заметно это в местах, которые постоянно соприкасаются с другими поверхностями: под мышками, на локтях, по бокам и в районе живота.
Иногда причиной становится даже привычная сумка через плечо. Ее ремень постоянно трется о свитер, поэтому на одном участке катышки появляются гораздо быстрее, чем на остальных.
Как объясняют специалисты международной организации Woolmark, образование катышков зависит сразу от нескольких факторов: особенностей волокон, структуры пряжи, плотности вязки и условий носки. Поэтому полностью застраховаться от этой проблемы практически невозможно.
Почему свитер за 100 евро может выглядеть хуже, чем за 20?
Секрет заключается в том, что высокая цена не обязательно означает устойчивость ткани к износу. Покупатель платит не только за материал, но и за бренд, дизайн, сложность производства и другие особенности изделия. Например, дорогой кашемировый свитер может быть невероятно мягким и приятным к телу, но при этом довольно быстро покрываться катышками. Дело в особенностях тонких волокон и пряжи, из которой изготовлена вещь.
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Здесь есть интересная закономерность: чем более рыхлая и пушистая пряжа, тем легче отдельным волокнам выбиваться наружу. Именно поэтому уютный объемный свитер иногда быстрее теряет аккуратный вид, чем более гладкая и плотно связанная модель.
При этом длинные волокна и достаточно плотная скрутка нити обычно помогают уменьшить образование катышков. Получается, что два свитера из одной и той же шерсти могут совершенно по-разному вести себя при носке.
Натуральная шерсть или синтетика: что лучше?
Многие покупатели уверены, что достаточно выбрать свитер из натуральной шерсти, и проблема решена. На самом деле все сложнее.
Шерсть, кашемир и хлопок тоже могут скатываться, особенно если изделие изготовлено из коротких волокон или рыхлой пряжи. При этом образовавшиеся на натуральной ткани катышки иногда быстрее отрываются самостоятельно.
С полиэстером ситуация другая. Его волокна достаточно прочные, поэтому образовавшиеся комочки могут крепче держаться на поверхности и дольше портить внешний вид вещи.
Однако считать любой полиэстер плохим материалом тоже неправильно. Многое зависит от качества нитей, их обработки и способа изготовления ткани. Даже одинаковый состав на этикетке не гарантирует одинакового результата.
Как распознать проблемный свитер еще в магазине?
Стопроцентного способа предсказать появление катышков нет, но некоторые детали действительно заслуживают внимания.
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Прежде всего присмотритесь к поверхности изделия. Если новый свитер уже выглядит чрезмерно пушистым, а из пряжи торчит множество коротких волокон, стоит учитывать, что при трении такая поверхность может быстрее покрываться комочками.
Еще один важный момент - плотность вязки. Очень рыхлые изделия, в которых нити легко смещаются, зачастую более склонны к образованию катышков. Более плотная и ровная структура обычно лучше удерживает волокна.
Не менее важно изучить этикетку. Но ориентироваться исключительно на процент шерсти или кашемира не стоит. Надпись о натуральном составе ничего не говорит о длине волокон, качестве пряжи и устойчивости изделия к трению.
И не стоит забывать о собственных привычках. Если вы постоянно носите рюкзак, сидите за рабочим столом или надеваете свитер под тесную верхнюю одежду, даже качественный материал может быстрее потерять первоначальный вид.
Можно ли спасти свитер, который уже покрылся катышками?
Хорошая новость заключается в том, что появление катышков еще не означает, что вещь пора выбрасывать. Самый удобный способ вернуть одежде аккуратный вид - специальная машинка для удаления катышков. Она аккуратно срезает комочки с поверхности ткани. Однако действовать нужно осторожно, особенно если речь идет о тонком кашемире или рыхлой вязке.
Для деликатных изделий существуют специальные гребни. А вот обычной бритвой пользоваться рискованно - одно неосторожное движение может повредить нить и оставить дырку.
Не стоит и с силой отрывать катышки пальцами. Вместе с комочком можно вытянуть дополнительные волокна, ухудшив состояние ткани.
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Интересно, что у некоторых шерстяных изделий наиболее активное образование катышков наблюдается в начале носки. После удаления свободных волокон их может становиться меньше. Но так происходит не всегда: если особенности пряжи способствуют постоянному скатыванию, проблема будет возвращаться.
Три привычки, которые помогут одежде дольше выглядеть новой
Первое правило - стирать свитеры наизнанку. Это уменьшает трение лицевой стороны ткани о барабан стиральной машины и другие вещи. Если этикетка разрешает машинную стирку, лучше выбирать деликатную программу и подходящее средство.
Второе - не стирать трикотаж без необходимости. Иногда достаточно проветрить свитер после носки, особенно если на нем нет пятен и неприятного запаха. А сушить шерстяные изделия обычно лучше в горизонтальном положении, чтобы они не растягивались под собственным весом.
Третье правило - обращать внимание на то, с чем соприкасается одежда. Грубая подкладка куртки, ремень сумки и даже постоянное трение рукавов о стол могут существенно ускорять образование катышков.