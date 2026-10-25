Купили дорогой свитер, а он уже весь в катышках? Оказывается, дело совсем не в цене

Секрет заключается в том, что высокая цена не обязательно означает устойчивость ткани к износу. Покупатель платит не только за материал, но и за бренд, дизайн, сложность производства и другие особенности изделия. Например, дорогой кашемировый свитер может быть невероятно мягким и приятным к телу, но при этом довольно быстро покрываться катышками. Дело в особенностях тонких волокон и пряжи, из которой изготовлена вещь.