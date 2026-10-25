Переехали в другую квартиру: какие учреждения нужно уведомлять и что изменится автоматически?

Важно, что декларирование адреса не дает человеку права собственности на квартиру. Однако у него должно быть законное основание проживать в указанном жилье, например право собственности, договор аренды или другое предусмотренное законом основание. При этом арендатору не требуется отдельное разрешение владельца квартиры именно на декларирование адреса, если у него уже есть законное право там проживать.