Карамелизированная свекла с фетой и шпинатом: необыкновенно вкусный салат из простых продуктов

1. Запекаем свеклу. Очистите сырую свеклу от кожуры и нарежьте небольшими кусочками примерно одинакового размера. Переложите в форму для запекания, полейте оливковым маслом, добавьте немного соли и черного перца. Хорошо перемешайте, чтобы масло равномерно покрыло каждый кусочек. Отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 40 минут. Готовая свекла должна стать мягкой, но не разваливаться. После запекания дайте ей немного остыть.