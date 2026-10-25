Карамелизированная свекла с фетой и шпинатом: необыкновенно вкусный салат из простых продуктов
Главная особенность этого рецепта - необычный способ приготовления свеклы. Сначала ее запекают в духовке, чтобы она стала мягкой и сохранила свой насыщенный вкус, а затем покрывают ароматной глазурью из бальзамического уксуса и сахара. В результате получается интересное сочетание сладости, легкой кислинки и пикантных ноток.
Ингредиенты на 4 порции
- Свежая свекла - 800 г
- Сыр фета - 300 г
- Свежий шпинат - 400 г
- Кедровые орешки - 100 г
- Свежая кинза - 30 г
- Оливковое масло - 40 г
- Бальзамический уксус - 120 г
- Сахар - 120 г
- Соль и молотый черный перец - по вкусу
Как приготовить
1. Запекаем свеклу. Очистите сырую свеклу от кожуры и нарежьте небольшими кусочками примерно одинакового размера. Переложите в форму для запекания, полейте оливковым маслом, добавьте немного соли и черного перца. Хорошо перемешайте, чтобы масло равномерно покрыло каждый кусочек. Отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 40 минут. Готовая свекла должна стать мягкой, но не разваливаться. После запекания дайте ей немного остыть.
2. Готовим карамельную глазурь. В глубокую сковороду влейте бальзамический уксус, добавьте сахар, немного соли и перца. Прогревайте смесь на среднем огне, помешивая, пока сахар не растворится. Когда соус начнет закипать, выложите в него запеченную свеклу. Продолжайте готовить, аккуратно перемешивая, пока лишняя жидкость не испарится, а кусочки не покроются блестящей кисло-сладкой глазурью.
3. Подготавливаем шпинат. На другой сковороде слегка прогрейте свежий шпинат вместе с кедровыми орешками. Добавьте щепотку соли и немного перца. Долго обжаривать зелень не нужно - достаточно дождаться, пока листья станут мягче и немного уменьшатся в объеме.
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4. Собираем салат. На большое блюдо выложите теплый шпинат с орешками. Сверху распределите карамелизированную свеклу. Фету раскрошите руками или нарежьте небольшими кубиками и добавьте к остальным ингредиентам. В завершение посыпьте салат мелко нарезанной свежей кинзой.