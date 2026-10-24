Банковская карта пропала, а деньги списали: кто отвечает за ущерб и обязан ли банк вернуть деньги?

В латвийском законодательстве есть важная особенность, о которой многие даже не подозревают. Если банковскую карту потребителя украли или незаконно присвоили, правило об ответственности в пределах 50 евро не применяется. Таким образом, жертва кражи может рассчитывать на полное возмещение несанкционированных платежей, если не действовала мошеннически или по грубой неосторожности.