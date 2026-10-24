Банковская карта пропала, а деньги списали: кто отвечает за ущерб и обязан ли банк вернуть деньги?
Представьте: вы потеряли кошелек, а спустя несколько часов обнаружили, что кто-то уже успел расплатиться вашей банковской картой. Сумма может оказаться весьма внушительной, но означает ли это, что с деньгами придется попрощаться?
Если карту потеряли, а деньги уже потратили
Допустим, человек обнаружил пропажу банковской карты только вечером. Проверив счет, он увидел несколько незнакомых платежей: кто-то успел воспользоваться его деньгами в магазинах. Кто должен покрывать ущерб? В Латвии такие ситуации регулирует Закон о платежных услугах и электронных деньгах.
Согласно статье 87 закона, если карта была потеряна, а посторонний успел воспользоваться ею до обращения владельца в банк, ответственность клиента в определенных случаях ограничивается 50 евро. Остальную сумму должен возместить банк.
Например, если с потерянной карты списали 300 евро, клиент при применении этого правила может потерять не более 50 евро. Однако ограничение не действует, если доказаны мошеннические действия или грубая неосторожность самого владельца карты.
Если карту украли, правила другие
В латвийском законодательстве есть важная особенность, о которой многие даже не подозревают. Если банковскую карту потребителя украли или незаконно присвоили, правило об ответственности в пределах 50 евро не применяется. Таким образом, жертва кражи может рассчитывать на полное возмещение несанкционированных платежей, если не действовала мошеннически или по грубой неосторожности.
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Более того, даже при обычной потере карты клиент в некоторых обстоятельствах не обязан покрывать первые 50 евро ущерба. Например, если он объективно не мог обнаружить пропажу до совершения платежа.
Дополнительная защита предусмотрена и в ситуациях, когда банк не потребовал установленную законом строгую аутентификацию клиента. При отсутствии мошенничества со стороны владельца карты ответственность за такие несанкционированные платежи по общему правилу несет банк.
Что, если деньги списали после блокировки карты?
Здесь законодательство еще строже защищает клиента. После того как владелец сообщил банку о потере, краже или незаконном использовании карты, он по общему правилу больше не отвечает за новые несанкционированные платежи. Исключение составляют случаи мошенничества с его стороны.
Например, если человек уведомил банк о пропаже карты в 14:00, а в 14:15 неизвестный сумел совершить покупку на 200 евро, ущерб должен возместить банк. При этом юридическое значение имеет именно уведомление банка, а не только технический момент блокировки карты.
Когда клиенту придется платить самому?
Закон защищает владельцев банковских карт, но не освобождает их от обязанности соблюдать правила безопасности. Если выяснится, что человек действовал мошеннически или допустил грубую неосторожность, ответственность за ущерб могут возложить на него. Например, при оценке обстоятельств может иметь значение, хранил ли владелец ПИН-код вместе с картой или сознательно передавал конфиденциальные данные посторонним.
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Однако такие ситуации рассматриваются индивидуально. Сам факт того, что преступник воспользовался правильным ПИН-кодом, еще не доказывает вину владельца.
Согласно статье 85 закона, именно банк обязан представить доказательства мошенничества или грубой неосторожности клиента, если ссылается на эти обстоятельства.
Как быстро банк должен вернуть деньги?
Многие уверены, что после обнаружения подозрительных платежей придется неделями ждать результатов банковского расследования. На самом деле законодательство устанавливает гораздо более короткий срок.
Согласно статье 86 закона, банк по общему правилу должен вернуть сумму несанкционированного платежа незамедлительно, но не позднее конца следующего рабочего дня после получения соответствующей информации.
Исключение возможно, если у банка есть обоснованные подозрения в мошеннических действиях самого клиента и он уведомил об этом Банк Латвии.
Важное разъяснение по этому вопросу 15 октября 2026 года дал Суд Европейского союза, рассмотрев дело C-70/25.
Поводом стала история жительницы Польши, которая перешла по мошеннической ссылке и ввела свои банковские данные. В результате преступники похитили со счета сумму, эквивалентную примерно 700 евро. Банк отказался возмещать ущерб, обвинив женщину в грубой неосторожности. Однако Суд ЕС постановил, что предполагаемая грубая неосторожность сама по себе не освобождает банк от обязанности первоначально вернуть деньги. Если впоследствии финансовое учреждение докажет ответственность клиента, оно вправе потребовать возмещения ущерба в установленном порядке.
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Что делать, если деньги исчезли со счета?
Прежде всего необходимо немедленно заблокировать карту и сообщить банку о подозрительных операциях. Желательно сохранить выписку со счета, уведомления о платежах и подтверждение времени обращения.
Затем следует подать официальное заявление об оспаривании операций, указав, какие именно платежи вы не совершали. Если карту украли или есть признаки мошенничества, необходимо также обратиться в Государственную полицию.
Закон предусматривает, что сообщить о несанкционированном платеже нужно без неоправданной задержки после его обнаружения. Общий предельный срок составляет 13 месяцев со дня списания денег. Если банк не предоставил необходимую информацию об операции, это ограничение не применяется на обычных условиях.
А если банк отказывается возвращать деньги?
Отказ банка еще не означает, что вернуть средства невозможно. Клиент вправе потребовать письменное объяснение причин отказа и подать официальную жалобу.
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Обычно банк должен ответить на жалобу по платежным услугам в течение 15 рабочих дней. В исключительных обстоятельствах срок окончательного ответа может быть продлен, но не более чем до 35 рабочих дней. При этом рассмотрение жалобы не отменяет установленных законом более коротких сроков возврата несанкционированных платежей.
Если договориться с банком не удалось, можно обратиться в Центр защиты прав потребителей, а в пределах установленной компетенции - к омбуду Латвийской ассоциации финансовой отрасли.
Также жалобу можно направить в Банк Латвии, который проверяет соблюдение финансовыми учреждениями нормативных требований. Однако регулятор не разрешает индивидуальные гражданско-правовые споры вместо суда и не может самостоятельно взыскать деньги в пользу клиента.