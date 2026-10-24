Люди бросают в огонь все, что горит! Как правильно топить печь, чтобы избежать проблем?
С наступлением холодов жители Латвии стремятся сделать свои дома теплее и уютнее. Те, чье жилье не подключено к центральному отоплению, пользуются печами и каминам. Но иногда вместе с дровами и брикетами в топку отправляется буквально все, что горит. Это не только неправильно, но и опасно.
Неправильное использование печей порой приводит к курьезным ситуациям, которые, впрочем, не всегда вызывают улыбку. Муниципальная полиция Огрского края получила вызов на улицу Мадлиенас в Огре - звонивший утверждал, что там жгут костер, а задымление очень сильное. Прибывшие на место полицейские обнаружили не один, а несколько источников дыма. Оказалось, что дым шел из дымоходов соседних домов.
В интернет-комментариях местные жители предположили, что беспокойство могло быть вполне оправданным. "В Лашупе тоже есть такие соседи, которые топят неизвестно чем. Запах из дымоходов не только режет ноздри, но и раздражает глаза и вызывает головокружение. Топливо явно никогда не было похоже на дерево", - написал один из комментаторов. Другой пользователь предположил, что кто-то установил в подвале небольшую печь и сжигает там все, что нельзя выбросить на улицу: "На улице это можно сжечь за два часа, но можно получить штраф... А в собственном подвале можно делать что хочешь круглый год!"
"Таких соседей хватает. У нас в Кегумсе то же самое. Получается немного абсурдно: за костер можно вызвать полицию, а на едкий дым из дымохода пожаловаться как будто и нельзя", - поделился еще один житель.
Что можно сжигать без опасений
Kas Jauns Avīze обратилась к члену правления и директору организации Latvijas Zaļais punkts Каспару Закулису с вопросом, чем можно топить домашние печи и плиты. "Домашняя печь или плита не предназначена для сжигания отходов, поэтому главный принцип прост: в ней можно сжигать только топливо, а не все, что горит", - объяснил специалист.
Самый безопасный и правильный вариант - сухие необработанные дрова, которые не окрашивали, не покрывали лаком и не пропитывали защитными составами.
Также можно использовать брикеты или гранулы, предназначенные для конкретного отопительного оборудования, если оно поддерживает такой вид топлива.
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Для растопки допускается небольшое количество чистой бумаги или картона. Но речь идет именно о растопке, а не об утилизации бытового мусора. Это следует из требований правил пожарной безопасности, утвержденных Кабинетом министров Латвии.
Почему в Европе сжигают отходы, а дома так делать нельзя
Использование отходов для производства тепловой энергии само по себе не является плохой идеей. Во многих европейских странах их сжигают на специальных предприятиях, которые входят в централизованные системы переработки и производства энергии. Это позволяет уменьшить объем мусора, отправляемого на полигоны.
Однако принципиальная разница заключается в контроле. На промышленных установках сжигание происходит при высокой и стабильной температуре, с точной подачей воздуха и применением технологий очистки дымовых газов.
Домашние печи для этого не предназначены. Сжигание отходов в них становится неконтролируемым источником загрязнения непосредственно в жилой среде, отмечает Каспар Закулис.
За что могут оштрафовать
Контролем за сжиганием отходов в домашних условиях занимаются ответственные службы самоуправлений, в том числе муниципальная полиция. Протокол о нарушении могут составить также Государственная полиция, Государственная пожарно-спасательная служба, Государственная служба окружающей среды, Инспекция труда и другие государственные и муниципальные надзорные органы.
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Штраф за сжигание запрещенных материалов в печах может составлять от 10 до 2000 евро.
Согласно Закону об административной ответственности, минимальный штраф для физических и юридических лиц составляет две штрафные единицы, то есть 10 евро. Максимальный штраф для физических лиц - 400 единиц.
Пожары из-за неправильного отопления
Начальник отдела обучения, информирования и просвещения населения Управления профилактики Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибуcте пояснила, что правила утилизации отходов, в том числе их сжигания, регулируются обязательными правилами самоуправлений. Например, правила Рижской думы № 87 об обращении с бытовыми отходами в Риге запрещают сжигать мусор любым способом.
"Растопка отопительного устройства с использованием неподходящих материалов наносит ущерб как самому устройству, так и дымоходу. При сгорании твердого топлива на внутренней поверхности дымохода образуются отложения сажи, копоти и смолы. Если их своевременно не удалять, в лучшем случае снижается эффективность отопительного устройства, а в худшем эти отложения могут начать интенсивно гореть", - рассказала Грибуcте.
По ее словам, это может привести к появлению трещин по всей толщине кирпичного дымохода, включая наружную оболочку. В результате горячие дымовые газы и пламя могут проникнуть к горючим конструкциям стен, потолка и крыши. Сажа особенно интенсивно накапливается в дымоходах при использовании некачественного топлива, например сырых дров, а также бытовых отходов.
Анализируя причины пожаров, специалисты Государственной пожарно-спасательной службы приходят к выводу, что чаще всего они возникают из-за неосторожного обращения с огнем. На втором месте - пожары, вызванные электроприборами, а на третьем - происшествия, связанные с неправильным использованием неисправного или поврежденного отопительного оборудования.
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Кроме того, ежегодно пожарные выезжают более чем на 500 вызовов, связанных с возгоранием сажи в дымоходах.
Самый эффективный и экономически выгодный способ обращения с отходами - сортировать их и выбрасывать в предназначенные для этого контейнеры.
Что категорически нельзя сжигать в печах
В печах и плитах, установленных в домах, гаражах, автосервисах и других помещениях, нельзя сжигать:
- упаковку и пленку;
- ПЭТ-бутылки;
- синтетические материалы и текстиль;
- тряпки и старую обувь;
- резину и автомобильные шины;
- масла и химические вещества;
- батарейки и электроприборы;
- обработанную древесину, в том числе окрашенные, лакированные или склеенные детали мебели и древесные плиты.
На первый взгляд, некоторые материалы могут казаться безобидными. Однако при их горении образуются особенно вредные соединения, а само сгорание часто бывает неполным. В воздух попадают токсичный дым и твердые частицы, а вредные отложения оседают внутри дымохода и на элементах отопительного устройства.
То, что кажется быстрым способом избавиться от ненужных вещей, может закончиться пожаром или крупным штрафом.