Люди бросают в огонь все, что горит! Как правильно топить печь, чтобы избежать проблем?

В интернет-комментариях местные жители предположили, что беспокойство могло быть вполне оправданным. "В Лашупе тоже есть такие соседи, которые топят неизвестно чем. Запах из дымоходов не только режет ноздри, но и раздражает глаза и вызывает головокружение. Топливо явно никогда не было похоже на дерево", - написал один из комментаторов. Другой пользователь предположил, что кто-то установил в подвале небольшую печь и сжигает там все, что нельзя выбросить на улицу: "На улице это можно сжечь за два часа, но можно получить штраф... А в собственном подвале можно делать что хочешь круглый год!"