Пышные панкейки на сметане: простой рецепт идеального завтрака за 20 минут
Панкейки на сметане получаются особенно мягкими, воздушными и нежными, с аппетитной золотистой корочкой. Для их приготовления не нужны сложные ингредиенты или особые кулинарные навыки - достаточно нескольких продуктов, которые наверняка найдутся в холодильнике. А весь процесс займет не больше получаса.
Ингредиенты
На 10-12 небольших панкейков понадобится:
- Сметана (15-20%) - 200 г
- Яйца - 2 шт.
- Пшеничная мука - 180 г
- Сахар - 2 ст. ложки
- Молоко - 80 мл
- Разрыхлитель - 1,5 ч. ложки
- Ванильный сахар - 1 ч. ложка
- Соль - щепотка
- Растительное масло - 1 ст. ложка
Как приготовить панкейки на сметане
Шаг 1. Подготовьте основу. В глубокой миске соедините яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешайте венчиком до однородности. Добавьте сметану и молоко, затем снова перемешайте.
Шаг 2. Добавьте сухие ингредиенты. В отдельной емкости смешайте муку с разрыхлителем. Постепенно всыпьте сухую смесь к жидким ингредиентам, аккуратно перемешивая венчиком. Тесто должно получиться густым, но медленно стекать с ложки. Если оно слишком плотное, добавьте еще немного молока.
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Шаг 3. Дайте тесту отдохнуть. Добавьте растительное масло, слегка перемешайте и оставьте тесто на 5-10 минут. За это время мука впитает влагу, а панкейки при выпекании получатся более равномерными и нежными.
Шаг 4. Разогрейте сковороду. Лучше всего использовать антипригарную сковороду с толстым дном. Разогрейте ее на среднем или умеренно слабом огне. При необходимости перед первой порцией слегка смажьте поверхность маслом и удалите излишки бумажным полотенцем.
Шаг 5. Испеките панкейки. Выкладывайте на сковороду примерно по две столовые ложки теста, формируя небольшие круглые лепешки. Когда на поверхности появятся пузырьки, края начнут схватываться, а нижняя сторона станет золотистой, аккуратно переверните панкейк. Обычно на первую сторону уходит около 2 минут, на вторую - еще 1-2 минуты.
Секреты идеальных панкейков
Главное правило - не перемешивать тесто слишком долго. Как только мука соединится с остальными ингредиентами, можно остановиться. Небольшие комочки допустимы, а чрезмерное вымешивание сделает панкейки плотными и менее воздушными.
Также важно следить за температурой сковороды. Если огонь слишком сильный, панкейки быстро потемнеют снаружи, но останутся сырыми внутри. Лучше готовить их на умеренно слабом огне, позволяя тесту постепенно пропекаться.
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Еще один небольшой секрет - использовать сметану комнатной температуры. Так она легче соединится с остальными ингредиентами, а тесто получится более однородным.