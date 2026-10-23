Пышные панкейки на сметане: простой рецепт идеального завтрака за 20 минут

Шаг 2. Добавьте сухие ингредиенты. В отдельной емкости смешайте муку с разрыхлителем. Постепенно всыпьте сухую смесь к жидким ингредиентам, аккуратно перемешивая венчиком. Тесто должно получиться густым, но медленно стекать с ложки. Если оно слишком плотное, добавьте еще немного молока.