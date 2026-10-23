Истек срок водительских прав? Вот когда нужно заново проходить медкомиссию
Истечение срока действия водительских прав в Латвии не всегда означает, что автомобилисту придется заново проходить медицинскую комиссию. Все зависит от того, действительна ли предыдущая проверка здоровья. Однако есть важные нюансы, о которых стоит знать заранее, особенно водителям старше 60 лет.
Нужно ли проходить медкомиссию при замене прав?
В Латвии срок действия водительского удостоверения и срок действия медицинского заключения не всегда совпадают. Поэтому, если права истекли, это еще не означает, что необходимо снова обращаться к врачам.
Согласно информации Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), для замены водительского удостоверения у человека должна быть действующая медицинская проверка. Если срок ее действия еще не закончился, повторно проходить комиссию не требуется.
Как часто водителям нужно проходить медкомиссию?
Периодичность медицинских проверок в Латвии зависит от возраста водителя и категории транспортного средства.
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Для водителей категорий AM, A1, A, B1, B и BE медицинский осмотр обычно необходимо проходить каждые 10 лет. Для водителей грузовых автомобилей и автобусов категорий C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E и DE установлен более короткий срок - каждые пять лет.
После достижения 60-летнего возраста правила меняются: водители перечисленных категорий должны проходить медицинскую проверку не реже одного раза в три года. При этом дата следующего осмотра определяется с учетом возраста человека и времени предыдущей проверки.
Где пройти проверку и нужна ли бумажная справка?
Пройти медицинский осмотр можно у семейного врача, предоставляющего такую услугу, либо в специальной врачебной комиссии медицинского учреждения.
После обследования врач или председатель комиссии в течение двух рабочих дней вносит соответствующую информацию в государственный регистр транспортных средств и их водителей. Поэтому получать отдельную бумажную справку и самостоятельно относить ее в CSDD не нужно.
Что делать, если срок действия прав уже закончился?
Если медицинское заключение действительно, водитель может обратиться в CSDD для замены удостоверения. Процедура проводится лично в центрах обслуживания клиентов, предоставляющих услуги водителям. Предварительная запись не требуется.
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Однако существует важное ограничение: если срок действия водительского удостоверения истек более трех лет назад, для его замены придется заново сдавать теоретический и практический экзамены категории B. Если этой категории в удостоверении нет, экзамены проводятся в соответствии с указанными в нем категориями. При этом управлять автомобилем с просроченным водительским удостоверением нельзя, даже если медицинская справка остается действительной. Аналогичный запрет действует, если права еще действительны, но срок обязательной медицинской проверки уже истек.