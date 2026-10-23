Истек срок водительских прав? Вот когда нужно заново проходить медкомиссию

Однако существует важное ограничение: если срок действия водительского удостоверения истек более трех лет назад, для его замены придется заново сдавать теоретический и практический экзамены категории B. Если этой категории в удостоверении нет, экзамены проводятся в соответствии с указанными в нем категориями. При этом управлять автомобилем с просроченным водительским удостоверением нельзя, даже если медицинская справка остается действительной. Аналогичный запрет действует, если права еще действительны, но срок обязательной медицинской проверки уже истек.