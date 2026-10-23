Получили дополнительные деньги? Не спешите их тратить - вот что советуют эксперты
Премия на работе, возврат налогов, продажа ценных личных вещей или другие дополнительные доходы могут открыть новые финансовые возможности. Однако долгосрочная выгода зависит от того, насколько продуманно человек распорядится полученными деньгами. Без четкого плана дополнительная сумма может быстро уйти на повседневные расходы, а поспешные инвестиции способны привести к неоправданным рискам и даже повысить вероятность стать жертвой мошенников.
О том, что важно учитывать перед принятием финансовых решений, рассказывает финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинича.
Получив крупную сумму денег, необязательно направлять ее на какую-то одну цель. Чтобы принять взвешенное решение, прежде всего стоит оценить свои текущие потребности и долгосрочные планы. Часть средств рекомендуется отложить на создание финансовой подушки безопасности, часть - потратить на осуществление давних желаний, например улучшение жилищных условий, путешествие или профессиональное развитие. Деньги, которые не понадобятся в ближайшее время, можно инвестировать.
Сначала - финансовая подушка безопасности
Прежде чем принимать решение об инвестициях, важно сформировать финансовый резерв в размере как минимум трех-шести месячных зарплат, если его еще нет. Эти средства должны быть легкодоступными, чтобы ими можно было воспользоваться в случае непредвиденных расходов или временного сокращения доходов. Для создания финансовой подушки безопасности подойдет, например, накопительный счет или другой инструмент, позволяющий при необходимости быстро получить доступ к деньгам. Опрос Luminor показывает, что в этом году 24% жителей поставили перед собой цель создать финансовую подушку безопасности.
Также рекомендуется заранее выделить средства на крупные покупки, запланированные на ближайшее время, например ремонт жилья или приобретение автомобиля. Если деньги понадобятся через год или два, не стоит вкладывать их в инструменты, стоимость которых может существенно колебаться. В таких случаях одним из вариантов может стать срочный депозит, срок которого соответствует предполагаемому времени использования денег.
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Инвестировать можно постепенно
Перед началом инвестирования важно четко определить цель, оценить предполагаемый срок вложений и приемлемый для себя уровень риска. Универсального ответа на вопрос, стоит ли инвестировать всю сумму сразу или делать это постепенно, не существует. Однако людям без опыта инвестирования или тем, кого беспокоят колебания рынка, может больше подойти постепенный подход. Например, можно вкладывать часть средств регулярно - раз в месяц на протяжении полугода или года.
Одним из способов начать формировать долгосрочные накопления является также третий пенсионный уровень. Он может подойти людям, которые хотят целенаправленно откладывать деньги на старость.
На начальном этапе инвестирования рекомендуется выбирать простые, понятные и широко диверсифицированные инвестиционные инструменты, принципы работы, риски и расходы по которым ясны инвестору. Хотя диверсификация не исключает возможности убытков, она помогает снизить зависимость от результатов одной компании, страны или класса активов.
Не гонитесь за быстрой прибылью
Один из наиболее распространенных рисков при инвестировании - принятие решений на основе краткосрочных тенденций или обещаний быстрого заработка. Вложение средств в инструменты, принципы работы и риски которых до конца непонятны, а также концентрация слишком большой суммы в одной инвестиции могут существенно увеличить вероятность финансовых потерь.
Кроме того, даже высокая доходность, продемонстрированная в недавнем прошлом, не гарантирует аналогичных результатов в будущем.
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Остерегайтесь "уникальных" предложений
Неожиданно получив крупную сумму денег, важно сохранять осторожность и помнить об инвестиционных мошенниках. Злоумышленники часто используют желание людей быстро приумножить капитал, обещая исключительно высокую или даже гарантированную прибыль и подталкивая к немедленному принятию решения.
На возможное мошенничество могут указывать отсутствие четкой информации о поставщике услуг, неожиданное инвестиционное предложение в социальных сетях или по телефону, а также просьба установить программу удаленного доступа или раскрыть данные для входа в интернет-банк.
Мошенники стараются создать впечатление, что времени на проверку предложения нет. Однако законная инвестиционная возможность не исчезнет только потому, что человек решит проверить информацию в официальных источниках или проконсультироваться со специалистом. Если собеседник оказывает давление и требует действовать немедленно, лучше всего прекратить разговор.