Получили дополнительные деньги? Не спешите их тратить - вот что советуют эксперты

Прежде чем принимать решение об инвестициях, важно сформировать финансовый резерв в размере как минимум трех-шести месячных зарплат, если его еще нет. Эти средства должны быть легкодоступными, чтобы ими можно было воспользоваться в случае непредвиденных расходов или временного сокращения доходов. Для создания финансовой подушки безопасности подойдет, например, накопительный счет или другой инструмент, позволяющий при необходимости быстро получить доступ к деньгам. Опрос Luminor показывает, что в этом году 24% жителей поставили перед собой цель создать финансовую подушку безопасности.