Растение, которое связывают с финансовым благополучием: как вырастить пышное денежное дерево
Денежное дерево считают символом богатства и финансовой удачи. Но важно не только то, насколько пышно оно растет, но и где стоит в квартире. Прежде чему купить растение, следует узнать, какое место ему советуют выбрать по фэншуй и как правильно ухаживать за растением.
Денежное дерево - одно из самых известных комнатных растений. Оно неприхотливо, медленно растет и отличается толстыми округлыми листьями. Но многие заводят его не только ради внешнего вида: согласно традиции фэншуй, это растение символизирует удачу, достаток и финансовое благополучие. При этом значение имеет не только состояние цветка, но и место, где он стоит в доме.
Что такое денежное дерево
Денежное дерево, или толстянка яйцевидная (Crassula ovata), - суккулент родом из Южной Африки. По данным Королевского садоводческого общества Великобритании, растение растет медленно, но при благоприятных условиях со временем может превратиться в крупный ветвистый куст.
Его толстые мясистые листья способны накапливать воду, поэтому растение довольно хорошо переносит периоды, когда хозяева забывают его полить.
В английском языке у толстянки есть несколько названий: jade plant, friendship tree, jade tree и money tree - денежное дерево. Если растение достигает зрелости и получает подходящие условия, оно может зацвести небольшими белыми или бледно-розовыми цветками в форме звезд.
Почему растение называют денежным деревом
Название связано прежде всего с внешним видом толстянки и символическим значением, которое ей приписывают. Ее округлые мясистые листья напоминают монеты, поэтому традиционно их связывают с деньгами, достатком и приумножением благосостояния.
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В фэншуй Crassula ovata считается одним из растений, символизирующих финансовый рост. Как объясняют эксперты, опрошенные изданием Homes & Gardens, сочные округлые листья ассоциируются с богатством, а вечнозеленое и выносливое растение - со стабильным развитием, жизненной силой и долголетием.
Разумеется, научных доказательств того, что денежное дерево способно увеличить сумму на банковском счете, нет. Представление о том, что оно привлекает деньги, относится к традициям и символике фэншуй, а не к подтвержденным свойствам растения.
Куда поставить денежное дерево, чтобы привлечь достаток
Если вы хотите следовать принципам фэншуй, одним из наиболее благоприятных мест для денежного дерева считается юго-восточная часть дома. Эксперт по фэншуй Анжи Чо, опрошенная Homes & Gardens, отмечает, что люди нередко размещают денежное дерево именно в этой зоне, символически стремясь привлечь новые доходы и финансовое благополучие.
Особенно подходящим местом может стать юго-восточная часть гостиной. Согласно фэншуй, гостиная относится к важным пространствам дома, где собираются люди и циркулирует энергия. Денежное дерево также советуют размещать в восточной части помещения.
Еще один вариант - входная зона. В представлениях фэншуй через вход в дом приходят новые возможности и благоприятная энергия. Поэтому толстянку иногда ставят в прихожей или рядом с входной дверью, рассчитывая таким образом символически привлечь достаток и удачу.
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Тем, кто хочет добиться профессионального успеха и увеличить доходы, рекомендуют держать денежное дерево в рабочем кабинете или на письменном столе, особенно если он расположен в юго-восточной части помещения. В традиции фэншуй рабочее пространство связывают с карьерой, достижениями и финансовым ростом.
Где денежное дерево лучше не размещать
Последователи фэншуй не советуют ставить денежное дерево в ванной комнате или прачечной. Считается, что вода, уходящая в слив, символически уносит с собой и богатство.
В некоторых направлениях фэншуй растение также не рекомендуют держать в спальне. Объяснение связано с символикой энергии: активно растущий цветок ассоциируется с активной энергией ян, тогда как спальня должна быть местом спокойного отдыха.
Однако есть правило, которое гораздо важнее любых символических представлений: денежному дереву необходимо достаточное количество света. Нет смысла ставить его в темный угол, который считается благоприятным для привлечения богатства, если растение там будет плохо расти.
Как вырастить пышное денежное дерево
Британские специалисты по садоводству советуют выращивать толстянку в хорошо освещенном месте, используя рыхлый, хорошо дренированный субстрат для кактусов и суккулентов. Растению могут подойти окна, выходящие на юг или запад.
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При поливе важно помнить, что денежное дерево относится к суккулентам. Весной и летом его поливают умеренно, а зимой - значительно реже. В период зимнего покоя количество воды рекомендуется существенно сократить. С весны до лета растение можно примерно раз в месяц подкармливать жидким удобрением.
Главная опасность для толстянки - не кратковременная засуха, а избыток влаги. Королевское садоводческое общество Великобритании рекомендует использовать хорошо дренированную почву и давать субстрату просыхать между поливами. Воду растение уже накапливает в своих толстых мясистых листьях.
Таким образом, если хочется совместить требования растения с традициями фэншуй, можно выбрать для него светлое место в юго-восточной части гостиной или рядом с входом в дом. Денежное дерево, конечно, не гарантирует богатства. Но здоровое, пышное растение может стать красивым символом роста, накоплений и заботы о собственном благополучии.