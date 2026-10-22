Растение, которое связывают с финансовым благополучием: как вырастить пышное денежное дерево

Денежное дерево - одно из самых известных комнатных растений. Оно неприхотливо, медленно растет и отличается толстыми округлыми листьями. Но многие заводят его не только ради внешнего вида: согласно традиции фэншуй, это растение символизирует удачу, достаток и финансовое благополучие. При этом значение имеет не только состояние цветка, но и место, где он стоит в доме.