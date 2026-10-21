Зима предстоит суровая: жителям Латвии дали советы, как можно уменьшить счета за электроэнергию

Зимой ситуация на рынке электроэнергии может стать еще напряженнее. В холодный сезон потребление электричества существенно возрастает, тогда как объемы выработки солнечных электростанций сокращаются. Большее значение приобретают газовые электростанции, затраты на производство электроэнергии которыми зависят от цен на газ. Этой зимой они в несколько раз превышают прошлогодний уровень. На стоимость электричества в Латвии также влияют погодные условия, доступность генерирующих мощностей и ситуация на энергетическом рынке Скандинавии.