Зима предстоит суровая: жителям Латвии дали советы, как можно уменьшить счета за электроэнергию
С приближением зимы на латвийском рынке электроэнергии следует быть готовыми к значительным колебаниям цен и возможному их росту. Как советует компания Ignitis Latvija, домохозяйства уже сейчас могут предпринять несколько простых шагов, чтобы сократить расходы и избежать неприятных сюрпризов в счетах.
Прогноз неблагоприятный
Середина сентября наглядно показала, насколько быстро могут меняться цены на электроэнергию. 15 сентября средняя цена электричества в Латвии достигла 214,61 евро за мегаватт-час (МВт·ч), а в отдельные вечерние часы – даже 483 евро/МВт·ч. Уже на следующий день средняя цена снизилась до 57,60 евро/МВт·ч.
Зимой ситуация на рынке электроэнергии может стать еще напряженнее. В холодный сезон потребление электричества существенно возрастает, тогда как объемы выработки солнечных электростанций сокращаются. Большее значение приобретают газовые электростанции, затраты на производство электроэнергии которыми зависят от цен на газ. Этой зимой они в несколько раз превышают прошлогодний уровень. На стоимость электричества в Латвии также влияют погодные условия, доступность генерирующих мощностей и ситуация на энергетическом рынке Скандинавии.
Используйте калькулятор потребления электроэнергии
Как отмечают эксперты Ignitis Latvija, одна из самых распространенных ошибок при выборе тарифа на электричество – сравнивать только стоимость киловатт-часа. На самом деле общие расходы домохозяйства зависят как от объема потребленной электроэнергии, так и от того, в какие часы суток она используется. Чтобы упростить выбор, на сайте Ignitis доступен калькулятор тарифов на электроэнергию.
Универсального выгодного тарифа нет – он зависит от конкретного домохозяйства.
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Настройте работу теплового насоса
В домохозяйствах, где для отопления используют тепловой насос, отопительный сезон может составлять большую часть годового потребления электроэнергии. Здесь важно учитывать два аспекта: во-первых, стоит проверить настройки теплового насоса, а во-вторых – убедиться, что выбранный тариф лучше всего соответствует привычкам потребления жильцов.
Многие современные тепловые насосы позволяют программировать режимы работы, например интенсивнее обогревать жилье в определенные часы. Это дает возможность настроить работу насоса на периоды, когда электричество стоит дешевле. Сделать это стоит заранее, до наступления морозов. Не менее важно выбрать подходящий тариф. В этом могут помочь упомянутые персонализированные тарифы, которые сочетают предсказуемые расходы с возможностью платить меньше в определенные часы суток.
Доверьте зарядку электромобиля умным технологиям
Для владельцев электромобилей один из самых простых способов сократить расходы на электричество – выбрать подходящее время для зарядки. Обычно начинать зарядку сразу после возвращения домой необязательно.
Например, если автомобиль подключили к зарядному устройству в семь вечера, а следующая поездка запланирована только на восемь утра, для зарядки есть несколько часов. За это время стоимость электричества может существенно измениться.
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