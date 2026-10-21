Жителей Сигулды обрадовали светлым и полезным инфраструктурным проектом
Фото: Shutterstock
В Сигулде стало светлее и уютнее.
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Жителей Сигулды обрадовали светлым и полезным инфраструктурным проектом

Отдел культуры

Otkrito.lv

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В Сигулде постепенно восстанавливают уличное освещение, заменяя старые лампы на новые, более яркие и энергоэффективные LED-светильники.

Как сообщает самоуправление, в этом году в Сигулде заменено более 100 парковых светильников. Замена была необходима, поскольку существующее освещение устарело, а жители высказывали предложения улучшить освещение на нескольких городских улицах.

В ходе работ прежние лампы заменили на новые, современные и эстетичные LED-светильники при сохранении существующих опор освещения.

Новые парковые LED-светильники установлены в следующих местах Сигулды:

  • на улице Аусекля — на участке от кольца у станции до улицы Парка;
  • на улице Дарза — на участке от улицы Парка до магазина Elvi, в том числе по обеим сторонам у магазина;
  • на улице Кришьяня Барона — на участке от улицы Ливкална до Сигулдской городской средней школы;
  • у дошкольного образовательного учреждения «Иевиня»;
  • у дошкольного образовательного учреждения «Пасациня»;
  • на улице Сатэзелес — на участке от улицы Кришьяня Барона до конца улицы;
  • на улице Сколас — на участке от улицы Ливкална до улицы Кришьяня Барона.

"Обновление освещения помогает улучшить видимость в темное время суток, повышает безопасность участников дорожного движения и снижает потребление электроэнергии", - отмечает самоуправление.

В этом году также продолжается работа по установке современного внутреннего освещения более чем в шести зданиях учреждений самоуправления края. Параллельно обновляются существующие и строятся новые линии уличного освещения.

В последующие годы планируется продолжить модернизацию муниципальной  инфраструктуры городского освещения для повышения удобства и безопасности жителей. Работы предполагается осуществлять за счет средств бюджета самоуправления и с привлечением внешнего финансирования, в том числе средств структурных фондов Европейского союза и Инструмента продажи квот на выбросы (EKII).

Темы

СигулдаНовости регионовАусекляКришьяня БаронаСколасElvi

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