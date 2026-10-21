Жителей Сигулды обрадовали светлым и полезным инфраструктурным проектом

В последующие годы планируется продолжить модернизацию муниципальной инфраструктуры городского освещения для повышения удобства и безопасности жителей. Работы предполагается осуществлять за счет средств бюджета самоуправления и с привлечением внешнего финансирования, в том числе средств структурных фондов Европейского союза и Инструмента продажи квот на выбросы (EKII).