Жителей Сигулды обрадовали светлым и полезным инфраструктурным проектом
В Сигулде постепенно восстанавливают уличное освещение, заменяя старые лампы на новые, более яркие и энергоэффективные LED-светильники.
Как сообщает самоуправление, в этом году в Сигулде заменено более 100 парковых светильников. Замена была необходима, поскольку существующее освещение устарело, а жители высказывали предложения улучшить освещение на нескольких городских улицах.
В ходе работ прежние лампы заменили на новые, современные и эстетичные LED-светильники при сохранении существующих опор освещения.
Новые парковые LED-светильники установлены в следующих местах Сигулды:
- на улице Аусекля — на участке от кольца у станции до улицы Парка;
- на улице Дарза — на участке от улицы Парка до магазина Elvi, в том числе по обеим сторонам у магазина;
- на улице Кришьяня Барона — на участке от улицы Ливкална до Сигулдской городской средней школы;
- у дошкольного образовательного учреждения «Иевиня»;
- у дошкольного образовательного учреждения «Пасациня»;
- на улице Сатэзелес — на участке от улицы Кришьяня Барона до конца улицы;
- на улице Сколас — на участке от улицы Ливкална до улицы Кришьяня Барона.
"Обновление освещения помогает улучшить видимость в темное время суток, повышает безопасность участников дорожного движения и снижает потребление электроэнергии", - отмечает самоуправление.
В этом году также продолжается работа по установке современного внутреннего освещения более чем в шести зданиях учреждений самоуправления края. Параллельно обновляются существующие и строятся новые линии уличного освещения.
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В последующие годы планируется продолжить модернизацию муниципальной инфраструктуры городского освещения для повышения удобства и безопасности жителей. Работы предполагается осуществлять за счет средств бюджета самоуправления и с привлечением внешнего финансирования, в том числе средств структурных фондов Европейского союза и Инструмента продажи квот на выбросы (EKII).