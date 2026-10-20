Врач назначил анализы, но лаборатория требует деньги - когда платить действительно необходимо?

Имеет значение и то, где пациент получил направление. Если его выдал частный специалист, не работающий по договору с NVD, государство обычно не покрывает стоимость назначенных исследований. Кроме того, за анализы придется платить, если пациент решил сдать их по собственной инициативе без необходимого направления.