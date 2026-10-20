Грушевый крамбл с овсяной крошкой и корицей: теплый осенний десерт, который готовится почти сам

Чаще всего крамбл готовят с яблоками, но груши подходят для него даже лучше, если хочется получить особенно нежную и ароматную начинку. Во время запекания они становятся мягкими, выделяют сладкий сок и прекрасно сочетаются с корицей. А овсяные хлопья делают верхний слой не только хрустящим, но и более интересным по текстуре.