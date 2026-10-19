Один из крупнейших банков Латвии предупредил клиентов о новой опасности
Банк Citadele предупреждает об участившейся в последние дни активности мошенников, которые создают поддельные профили в WhatsApp, выдавая себя за сотрудников банка, в том числе за его руководителя и работников службы безопасности.
Будьте осторожны!
Citadele призывает всех быть осторожными при получении любых неожиданных сообщений от лиц, представляющихся сотрудниками банка. Такие сообщения могут быть частью мошеннических схем, в которых преступники используют личности известных или пользующихся доверием людей, чтобы получить конфиденциальную информацию или добиться совершения неправомерных действий.
"Используя эти профили, мошенники пытаются связаться с клиентами и другими людьми, создавая впечатление, что общение ведется от имени банка. Напоминаем, что сотрудники Citadele не связываются с клиентами в WhatsApp по вопросам банковских услуг, не запрашивают данные доступа, PIN-коды, сведения Smart-ID или интернет-банка, а также не просят подтверждать операции или совершать платежи", – сообщает руководитель отдела предотвращения мошенничества банка Citadele Лига Эверте.
Как действовать при получении подозрительного сообщения?
Эксперт банка отмечает, что на подозрительные сообщения с незнакомых телефонных номеров отвечать не следует. Имя и фотография, отображаемые в приложениях для общения, не подтверждают личность отправителя. Ее необходимо проверить, связавшись с соответствующим человеком или компанией по заранее известным и надежным контактным данным. Никогда не раскрывайте личную или финансовую информацию, включая пароли, коды аутентификации и данные доступа к интернет-банку, не совершайте платежи и не выполняйте другие указания, пока не убедитесь, что запрос действительно поступил от того, за кого выдает себя отправитель.
Если вы получаете подозрительные сообщения в WhatsApp, пожалуйтесь на них и заблокируйте мошеннический аккаунт. Банк также призывает клиентов связываться с ним и сообщать о случаях, когда мошенники выдают себя за его сотрудников.