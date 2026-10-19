Один из крупнейших банков Латвии предупредил клиентов о новой опасности

Эксперт банка отмечает, что на подозрительные сообщения с незнакомых телефонных номеров отвечать не следует. Имя и фотография, отображаемые в приложениях для общения, не подтверждают личность отправителя. Ее необходимо проверить, связавшись с соответствующим человеком или компанией по заранее известным и надежным контактным данным. Никогда не раскрывайте личную или финансовую информацию, включая пароли, коды аутентификации и данные доступа к интернет-банку, не совершайте платежи и не выполняйте другие указания, пока не убедитесь, что запрос действительно поступил от того, за кого выдает себя отправитель.