Срок действия паспорта закончился: какие услуги могут стать недоступны

Есть и другой нюанс. Если заканчивается срок действия самой ID-карты, пользоваться ее электронными сертификатами для идентификации и электронной подписи больше нельзя. При этом сертификаты eParaksts могут истечь и раньше: у некоторых ID-карт срок действия составляет десять лет, а сертификатов - пять. В таком случае их необходимо своевременно обновить.