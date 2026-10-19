Срок действия паспорта закончился: какие услуги могут стать недоступны
Просроченный паспорт может создать неожиданные проблемы - от сложностей в банке до невозможности оформить важные документы или отправиться в путешествие. Однако в Латвии многое зависит от того, есть ли у человека действующая ID-карта. Разбираемся, какие ограничения действительно существуют и когда необходимо менять документы.
Какие услуги могут оказаться недоступны?
После окончания срока действия паспорт перестает быть действительным удостоверением личности. Если у человека нет другого действующего документа, это может затруднить получение различных услуг.
В частности, проблемы могут возникнуть в следующих ситуациях:
- Банковские услуги. При открытии счета, оформлении кредита или обновлении клиентских данных банк может потребовать действительное удостоверение личности. При этом просроченный паспорт сам по себе не означает автоматической блокировки банковского счета.
- Нотариальные услуги. Для оформления доверенности, наследственных документов, сделок с недвижимостью и других юридических процедур необходимо подтвердить личность. Просроченный паспорт для этого не подходит.
- Государственные учреждения. При личном обращении за некоторыми услугами может потребоваться действующий документ. Если его нет, получение услуги может осложниться.
- Заграничные поездки. Недействительный паспорт нельзя использовать для обычного пересечения границы. Кроме того, некоторые государства требуют, чтобы паспорт оставался действительным еще несколько месяцев после предполагаемой даты поездки.
При этом важно понимать, что просроченный паспорт не означает автоматического прекращения выплаты пенсии, пособий или потери права на медицинскую помощь. Однако при получении отдельных услуг могут возникнуть трудности с подтверждением личности.
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А если есть действующая ID-карта?
С мая 2023 года основным обязательным удостоверением личности для граждан и неграждан Латвии старше 15 лет является электронная идентификационная карта (eID). Для людей, которым ранее выдали только паспорт, действовало переходное исключение до окончания срока его действия.
Поэтому, если паспорт просрочен, но ID-карта остается действительной, человек может продолжать пользоваться большинством банковских, государственных и нотариальных услуг. Получать новый паспорт только потому, что срок прежнего закончился, необязательно.
Действительная ID-карта также позволяет гражданам Латвии путешествовать по странам Европейского союза, Европейской экономической зоны и Швейцарии. Однако для поездок во многие другие государства потребуется паспорт. Негражданам Латвии для зарубежных поездок, как правило, необходим действующий паспорт.
Что будет, если просрочена и ID-карта?
Если у человека закончился срок действия обоих документов, ситуация серьезнее. Согласно информации Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), документы на оформление нового удостоверения личности необходимо подать в течение 30 дней после того, как прежний документ стал недействительным.
За проживание без действительного удостоверения личности предусмотрено предупреждение или штраф до 35 евро. Это установлено Законом об удостоверяющих личность документах.
Есть и другой нюанс. Если заканчивается срок действия самой ID-карты, пользоваться ее электронными сертификатами для идентификации и электронной подписи больше нельзя. При этом сертификаты eParaksts могут истечь и раньше: у некоторых ID-карт срок действия составляет десять лет, а сертификатов - пять. В таком случае их необходимо своевременно обновить.
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Сколько стоит оформить новый паспорт в 2026 году?
С 1 января 2026 года в Латвии действуют следующие государственные пошлины:
- Паспорт за 10 рабочих дней - 50 евро.
- Паспорт за 2 рабочих дня - 75 евро.
- ID-карта за 10 рабочих дней - 30 евро.
- ID-карта за 2 рабочих дня - 45 евро.
Для отдельных категорий жителей, в том числе пенсионеров и людей с инвалидностью I или II группы, предусмотрены льготы.
Подать документы можно в отделениях PMLP. Для этого доступна предварительная запись, а в ряде отделений также обслуживание в порядке живой очереди или регистрация через приложение Qticket.
Скоро правила могут измениться
Министр внутренних дел Янис Домбрава (Национальное объединение) подал предложения к рассматриваемым в Сейме поправкам к закону об удостоверяющих личность документах, которые предусматривают отказ от требования для граждан и неграждан Латвии с 15-летнего возраста в обязательном порядке получать удостоверение личности, или eID-карту.
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Предложения предусматривают, что обязательным удостоверяющим личность документом будет считаться как удостоверение личности, так и паспорт гражданина или негражданина Латвии. Таким образом, люди смогут сами выбирать, какой документ использовать для удостоверения личности. Одновременно будут исключены нормы, которые в настоящее время закрепляют обязательность удостоверения личности.
В МВД отмечают, что с момента введения обязательной eID-карты существенно развилась среда электронной идентификации. Наряду с удостоверением личности широко используется предоставляемая государством услуга eParaksts mobile, а также решение частного сектора Smart-ID. В свою очередь, в Европейском союзе предусмотрено внедрение европейского кошелька цифровой идентичности.
Авторы предложений считают, что удостоверение личности больше не является единственным средством доступа к электронным услугам, поэтому нет оснований сохранять требование для каждого жителя в обязательном порядке получать именно этот документ. По мнению министерства, государство должно сохранить требование о наличии у лица действительного удостоверяющего личность документа, однако выбор вида документа следует оставить на усмотрение самого человека.
В обосновании предложений указано, что Управление по делам гражданства и миграции регулярно получает жалобы на необходимость платить государственную пошлину за получение eID-карты в ситуациях, когда для путешествий используется паспорт, а для аутентификации в электронной среде используется eParaksts mobile.
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Министерство также ссылается на статистику, которая свидетельствует о том, что использование eParaksts mobile в последние годы росло быстрее, чем использование электронных функций eID-карты. Например, в 2025 году с помощью eParaksts mobile было совершено 30 миллионов электронных идентификаций, в то время как с помощью eID-карт - 4,3 миллиона.
По оценке министерства, отказ от обязательности eID-карты уменьшит административную нагрузку и риски в ситуациях, когда из-за технологических изменений потребовалась бы массовая замена документов.