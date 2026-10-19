Заболели и купили лекарства? Какие чеки можно использовать для возврата налога
Покупка лекарств в Латвии порой обходится в десятки и даже сотни евро, поэтому многие жители сохраняют аптечные чеки в надежде вернуть часть денег через годовую налоговую декларацию. Однако не все расходы на здоровье дают право на возврат подоходного налога. Разбираемся, за какие медицинские услуги можно получить компенсацию и какие документы для этого понадобятся.
Можно ли вернуть налог за лекарства из аптеки?
Как разъясняет Служба государственных доходов (VID), расходы на лекарства, приобретенные в аптеке, не относятся к оправданным расходам, за которые можно вернуть подоходный налог с населения.
Это правило распространяется как на рецептурные, так и на безрецептурные препараты, а также на витамины и другие лечебные средства. Даже если лекарства были назначены врачом и на их покупку ушло несколько сотен евро, включить такие чеки в налоговую декларацию нельзя.
Не предусмотрен возврат налога и за покупку очков или контактных линз для коррекции зрения.
За какие медицинские расходы можно вернуть налог?
При этом жители Латвии могут включать в годовую декларацию расходы на медицинские услуги, оплаченные из собственных средств. К ним относятся:
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- консультации врачей, обследования и анализы;
- стоматологическое лечение и протезирование зубов;
- вакцинация, включая стоимость вакцины и одноразового шприца;
- медицинские изделия и расходные материалы, использованные при оказании медицинских услуг, если их стоимость не покрывалась государством;
- самостоятельно оплаченные полисы медицинского страхования.
Важный нюанс касается вакцинации. Хотя обычные лекарства из аптеки не дают права на возврат налога, расходы на вакцину, связанные с проведением вакцинации, можно включать в декларацию.
Если медицинские услуги частично оплатила страховая компания, в оправданные расходы включается только сумма, которую пациент заплатил самостоятельно.
Сколько денег можно вернуть?
В 2026 году возврат составляет 25,5% от учитываемых оправданных расходов. При этом действует общий годовой лимит в размере 600 евро на человека, который распространяется на медицинские услуги, образование, а также определенные пожертвования и подарки. Общая сумма учитываемых расходов не должна превышать 50% годового облагаемого дохода.
Таким образом, с 600 евро можно вернуть максимум 153 евро при условии, что человек уплатил достаточно подоходного налога. Если расходы на лечение и образование превышают установленный лимит, оставшуюся сумму можно перенести на следующие три года.
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Расходы на лечение и образование определенных членов семьи также разрешается включать в декларацию. Для каждого из них предусмотрен отдельный лимит в 600 евро.
Какие чеки нужно сохранять?
Для возврата налога понадобятся документы, подтверждающие оплату медицинских услуг: кассовые чеки, квитанции или платежные поручения. В документах должны содержаться сведения, позволяющие установить пациента, полученную услугу и факт оплаты. Если обычный чек не содержит необходимых данных, следует попросить медицинское учреждение выдать надлежащим образом оформленный подтверждающий документ.
Чеки можно заранее фотографировать и отправлять через мобильное приложение Mans VID либо добавлять в систему электронного декларирования EDS. Если медицинское учреждение выдало электронную квитанцию и пациент согласился на передачу данных, информация о расходах автоматически появится в декларации.
Декларацию за 2026 год можно будет подавать с 1 марта 2027 года.