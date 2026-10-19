Продали одежду через интернет: когда с этих денег придется платить налог?
Продать ненужное платье, куртку или сумку через Vinted, Andele Mandele или Facebook Marketplace - обычное дело для многих жителей Латвии. Однако далеко не все знают, в каких случаях деньги от таких продаж могут заинтересовать Службу государственных доходов (VID).
Когда за продажу одежды налог платить не нужно?
Латвийское законодательство предусматривает, что доходы от продажи личного имущества, приобретенного для собственного использования, не облагаются подоходным налогом с населения. Это правило закреплено в статье 9 закона О подоходном налоге с населения.
К личному имуществу относятся одежда, обувь, мебель и другие движимые вещи, предназначенные для личного пользования. Например, если человек купил пальто за 150 евро, несколько лет его носил, а затем продал через Vinted за 40 евро, платить налог не потребуется.
Аналогичная ситуация возникает, когда человек решает освободить шкаф от ненужных вещей: продает старые джинсы, платья, обувь, сумки или детскую одежду. Полученные деньги не считаются налогооблагаемым доходом, если речь действительно идет о продаже личного имущества, а не о торговле ради заработка.
Причем вещь необязательно должна быть поношенной. Например, человек купил платье для праздника, но так и не надел его. Если платье изначально приобреталось для собственного использования, его последующая продажа также может подпадать под освобождение от налога.
Сколько вещей разрешено продать без налога?
Один из распространенных вопросов касается количества продаж. Многие опасаются, что после нескольких десятков объявлений или определенной суммы поступлений на банковский счет VID может потребовать зарегистрировать хозяйственную деятельность. Однако в Латвии не установлено конкретного ограничения на количество личных вещей, которые человек вправе продать без уплаты налога.
Читайте продолжение после рекламы
Например, женщина решила полностью обновить гардероб и за несколько месяцев продала 40 предметов одежды и обуви. Если все эти вещи принадлежали ей и были приобретены для собственного использования, факт большого количества продаж не означает возникновения налоговых обязательств.
Главное значение имеет характер деятельности. Одно дело - избавиться от собственной одежды, которая больше не нужна. Совсем другое - регулярно закупать товары специально для дальнейшей перепродажи.
Когда придется регистрировать хозяйственную деятельность?
Если человек покупает одежду не для себя, а с целью последующей перепродажи и заработка, такая деятельность может считаться хозяйственной. В этом случае действуют другие правила, включая необходимость регистрации деятельности в VID и уплаты соответствующих налогов.
Например, житель Латвии регулярно заказывает одежду на зарубежных сайтах, покупает вещи на распродажах или в секонд-хендах, после чего выставляет их на Vinted либо Andele Mandele по более высокой цене. Такая деятельность уже отличается от обычной распродажи личного гардероба.
Согласно статье 11 закона О подоходном налоге с населения, деятельность может быть признана хозяйственной при наличии хотя бы одного из установленных критериев:
- Регулярность сделок - три и более сделки за год либо пять и более сделок за три года.
- Поступления от сделки, превышающие установленный законом порог в 14 229 евро за налоговый год, за исключением доходов от продажи личного имущества, подпадающих под освобождение.
- Экономический характер деятельности или количество имеющихся товаров указывают на систематическую деятельность с целью получения вознаграждения.
Читайте продолжение после рекламы
Однако здесь необходимо учитывать важное исключение. Продажа трех собственных курток за год не превращает человека автоматически в предпринимателя. Освобождение для личного имущества продолжает действовать независимо от количества таких продаж.
И наоборот, если человек специально приобретает вещи для перепродажи, обязанность зарегистрировать хозяйственную деятельность может возникнуть и при значительно меньших суммах. Порог в 14 229 евро не является разрешением торговать без регистрации до достижения этой суммы.
Что делать, если за год продано вещей на 10 000 евро?
Даже если продажа личного имущества не облагается налогом, в некоторых ситуациях полученные деньги необходимо указать в годовой декларации о доходах. По правилам VID, если общая сумма необлагаемых доходов человека за календарный год превышает 10 000 евро, возникает обязанность подать годовую декларацию и указать соответствующие поступления.
Например, житель Латвии продал личные вещи, мебель и другие предметы домашнего обихода на общую сумму 11 000 евро. Если все эти доходы действительно освобождены от налогообложения, налог с них платить не требуется, но возникает обязанность их задекларировать.
При этом порог в 10 000 евро относится не только к продаже одежды. Учитываются совокупные необлагаемые доходы за год, подлежащие включению в декларацию, в том числе определенные подарки, наследство и другие поступления.
Читайте продолжение после рекламы
Важно понимать разницу: обязанность декларировать доходы не означает, что с них обязательно придется платить налог.
Если необлагаемые доходы не превышают установленный порог и отсутствуют другие основания для обязательной подачи декларации, отдельно сообщать о продаже собственного гардероба в VID обычно не требуется.
Нужно ли хранить чеки от старых вещей?
Многие жители Латвии продают одежду, купленную несколько лет назад. Естественно, чеки за такие покупки обычно не сохраняются. Возникает вопрос: как доказать VID, что вещи действительно принадлежали человеку и не приобретались специально для перепродажи?
Общего требования хранить все чеки на личную одежду ради ее последующей продажи законодательство не устанавливает. Однако, если у налоговой службы возникнут вопросы относительно происхождения товаров или характера продаж, подтверждающие документы могут оказаться полезными.
Например, пригодятся электронные чеки, история заказов в интернет-магазинах, банковские выписки, фотографии вещей, сделанные ранее, или другая информация, подтверждающая их приобретение для личного использования.
Читайте продолжение после рекламы
Особенно актуально это при продаже дорогой брендовой одежды, обуви и аксессуаров, а также большого количества новых вещей с бирками.