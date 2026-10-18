Пенсия умершего супруга пришла на карту: можно ли снять деньги и как не нарушить закон

Сам факт поступления пенсии после смерти человека еще не означает, что деньги обязательно придется вернуть государству. Однако это также не дает родственникам права самостоятельно их потратить. Прежде всего необходимо установить, за какой период начислена выплата и имел ли умерший право на эти средства. Для этого следует обратиться в Государственное агентство социального страхования (VSAA). Если выяснится, что возникла переплата, может потребоваться ее возврат.