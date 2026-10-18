Пенсия умершего супруга пришла на карту: можно ли снять деньги и как не нарушить закон
После смерти близкого человека родственники нередко обнаруживают, что на его банковский счет продолжили поступать деньги. Особенно много вопросов возникает, если уже после смерти мужа или жены была перечислена очередная пенсия. Можно ли снять эти средства, оплатить ими похороны или оставить себе?
Можно ли пользоваться пенсией, поступившей после смерти супруга?
Самое важное правило: деньги, находящиеся на банковском счете умершего человека, не становятся собственностью его супруга или других родственников. Даже если муж и жена много лет вели общее хозяйство, имели доступ к банковским картам друг друга и пользовались общими сбережениями, после смерти одного из них распоряжаться средствами на его личном счете без законного основания нельзя.
При этом необходимо различать две ситуации. Первая – пенсия была начислена человеку на законных основаниях, но он не успел ее получить при жизни. Вторая – деньги поступили после смерти ошибочно, поскольку выплата уже не полагалась пенсионеру.
Сам факт поступления пенсии после смерти человека еще не означает, что деньги обязательно придется вернуть государству. Однако это также не дает родственникам права самостоятельно их потратить. Прежде всего необходимо установить, за какой период начислена выплата и имел ли умерший право на эти средства. Для этого следует обратиться в Государственное агентство социального страхования (VSAA). Если выяснится, что возникла переплата, может потребоваться ее возврат.
Кому положена последняя пенсия умершего?
Согласно статье 37 латвийского закона О государственных пенсиях, начисленные, но не выплаченные до смерти пенсионера суммы имеют право получить его супруг или супруга, зарегистрированный партнер, а также родственники первой и второй степени родства. Речь идет, в частности, о детях, родителях, внуках, бабушках, дедушках, братьях и сестрах умершего. Другие лица могут претендовать на эти деньги на основании свидетельства о наследстве или судебного решения.
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Однако существует важное условие: обратиться за невыплаченной пенсией в VSAA необходимо в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера. Для получения денег нужно подать соответствующее заявление.
Здесь есть существенный нюанс. Если пенсия еще не была выплачена государственным агентством, родственники могут обратиться за ней непосредственно в VSAA. Но если деньги уже поступили на банковский счет умершего, вопрос доступа к ним решается с учетом правил наследования и требований банка.
Можно ли снять деньги с банковской карты умершего?
Нет, самостоятельно пользоваться банковской картой умершего или переводить средства через его интернет-банк без законных оснований нельзя. Причем это правило действует даже тогда, когда речь идет о деньгах на организацию похорон.
Что происходит с банковским счетом умершего?
После получения информации о смерти клиента банк ограничивает возможность распоряжаться его счетом. Денежные средства, принадлежавшие умершему, входят в наследственную массу, а наследникам обычно необходимо пройти процедуру оформления наследства у нотариуса.
Как правило, получить деньги можно после завершения наследственного дела и предъявления банку свидетельства о наследстве.
Но существуют отдельные исключительные ситуации.
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Переживший супруг может получать половину пенсии умершего
Помимо последней невыплаченной пенсии, латвийское законодательство предусматривает специальную финансовую поддержку пережившему супругу. Если соблюдены установленные условия, в течение 12 месяцев после смерти пенсионера муж или жена могут получать пособие в размере 50% назначенной умершему пенсии.
Например, если умерший супруг получал пенсию в размере 700 евро, дополнительная выплата может составлять 350 евро ежемесячно. При этом собственная пенсия пережившего супруга сохраняется.
Однако пособие положено не всем. В частности, переживший супруг сам должен быть получателем латвийской пенсии по возрасту, инвалидности, выслуге лет или специальной государственной пенсии. Кроме того, на момент смерти супруги должны состоять в зарегистрированном браке. С 1 июля 2024 года соответствующие права распространяются также на зарегистрированных партнеров.
Чтобы получить пособие за весь предусмотренный период, заявление следует подать в VSAA в течение шести месяцев после смерти супруга. При более позднем обращении выплата может быть назначена за ограниченный период задним числом, но не дольше чем до окончания 12 месяцев со дня смерти.
Какие деньги государство выплачивает на похороны?
Если умерший получал пенсию, человек, взявший на себя организацию похорон, имеет право обратиться за государственным пособием на погребение. В стандартном случае его размер составляет две месячные пенсии умершего, включая предусмотренную законом доплату за страховой стаж до 31 декабря 1995 года, если такая доплата была назначена.
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Например, если пенсия составляла 600 евро в месяц, пособие на погребение составит 1200 евро. При этом получить пособие может не только супруг или другой родственник, но и человек, фактически взявший на себя организацию похорон.
Если умерший одновременно был пенсионером и работающим социально застрахованным лицом, могут применяться разные основания для расчета пособия. В такой ситуации VSAA назначает только одно пособие – наибольшее из положенных по закону.
Заявление на пособие необходимо подать в течение шести месяцев после смерти человека. Если срок пропущен, выплата не назначается.
Кроме того, в зависимости от места жительства умершего или заявителя дополнительную помощь на погребение может предусматривать самоуправление.
Как оформить положенные выплаты?
Для получения начисленной, но не выплаченной пенсии, пособия пережившему супругу и пособия на погребение необходимо обращаться в VSAA. Это отдельные выплаты, поэтому важно проверить право на каждую из них и соблюсти соответствующие сроки.
Заявления можно подать через государственный портал Latvija.gov.lv, лично в центре обслуживания клиентов VSAA, по почте или в электронном виде с надежной электронной подписью.
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В зависимости от вида выплаты и обстоятельств могут потребоваться документы, подтверждающие личность, родство или право на получение средств. Если документы выданы в Латвии и необходимые сведения доступны государственным регистрам, часть информации учреждение может проверить самостоятельно.
Если же речь идет о деньгах, которые уже находились на личном банковском счете умершего, родственникам следует отдельно выяснить в банке порядок доступа к средствам и при необходимости обратиться к присяжному нотариусу для оформления наследства.
Что делать, если пенсия уже поступила на счет умершего?
Главное – не спешить снимать или переводить деньги, даже если раньше супруг разрешал пользоваться своей банковской картой. Сначала необходимо выяснить в VSAA, за какой период произведена выплата и была ли она начислена правомерно.
Если деньги полагались умершему, это еще не означает, что ими можно немедленно воспользоваться: доступ к средствам на банковском счете зависит от юридического оформления. Если же произошла переплата, ее нельзя считать частью средств, которые родственники могут свободно оставить себе.
Одновременно стоит проверить право на последнюю невыплаченную пенсию, пособие на погребение и выплату пережившему супругу. Все эти виды поддержки существуют отдельно и при соблюдении установленных условий могут помочь семье справиться с финансовыми трудностями после утраты близкого человека.