"Увидели что-то темное впереди - тормозите!" Эксперт предупредил водителей в Латвии
С наступлением осени темное время суток становится значительно длиннее светлого, а видимость на дорогах ухудшается. Водителям в Латвии советуют подготовить автомобили к осенним условиям, чаще пользоваться дальним светом за городом и двигаться немного медленнее, чем обычно, чтобы успевать реагировать на опасность.
Эксперт по безопасности дорожного движения Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Оскар Ирбитис в эфире программы "Cilvēks. Ceļš. Drošība" на TV24 обратил внимание на несколько важных моментов, которые помогут водителям безопаснее передвигаться в ближайшие месяцы.
Прежде всего, в темное время суток за пределами городов эксперт рекомендует по возможности чаще включать дальний свет, не ослепляя при этом встречных водителей. Это позволит раньше заметить животных, которые осенью нередко выходят к дорогам или пересекают проезжую часть.
Не менее важно заранее подготовить автомобиль. После жаркого лета стоит проверить состояние стеклоочистителей и при необходимости заменить их, чтобы обеспечить хорошую видимость даже во время дождя и слякоти. Также следует заблаговременно залить зимнюю жидкость для омывания стекол, чтобы избежать неприятных сюрпризов при первых заморозках.
"Наступила осень, лето было жарким - меняем стеклоочистители, чтобы лучше видеть, что происходит на дороге. Также заранее позаботимся о том, чтобы в бачке уже была зимняя жидкость для омывания стекол, чтобы внезапно ничего не замерзло и система не перестала работать", - советует Ирбитис.
Эксперт подчеркивает, что водителям необходимо учитывать ухудшение видимости не только осенью, но и в последующие сезоны. Особенно осторожными следует быть в темное время суток: снижение скорости дает больше времени, чтобы заметить препятствие и своевременно среагировать.
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"Нужно понимать, что видимость будет хуже. Поэтому, передвигаясь на автомобиле, особенно в темное время суток, немного снижаем скорость, чтобы успеть вовремя отреагировать на происходящее на дороге", - объясняет специалист.
Кроме того, важно убедиться, что все автомобильные фары работают исправно, а стекла достаточно чистые. Осенью дороги часто покрыты грязью, которая быстро оседает на лобовом стекле и мешает обзору. Поэтому необходимо следить за состоянием стеклоочистителей и регулярно очищать стекла.
"Следим за тем, чтобы фары были в порядке, а стекла оставались достаточно чистыми, ведь дороги грязные. Если видим, что впереди что-то темное движется, - тормозим заранее!" - призывает Ирбитис.