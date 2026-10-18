"Увидели что-то темное впереди - тормозите!" Эксперт предупредил водителей в Латвии

"Наступила осень, лето было жарким - меняем стеклоочистители, чтобы лучше видеть, что происходит на дороге. Также заранее позаботимся о том, чтобы в бачке уже была зимняя жидкость для омывания стекол, чтобы внезапно ничего не замерзло и система не перестала работать", - советует Ирбитис.