Может ли врач хранить фотографии пациента в телефоне и отправлять анализы по WhatsApp?
Может ли врач фотографировать состояние кожи пациента на личный телефон, отправлять результаты анализов через WhatsApp и отказать в удалении истории болезни? Государственная инспекция данных Латвии (DVI) объяснила, какие правила действуют при обработке медицинской информации.
Независимо от того, фотографируют ли данные пациента, пересылают или используют каким-либо другим способом, медицинское учреждение должно обосновать цель их обработки, объяснить, как долго они необходимы и каким образом обеспечивается их защита. Об этом сообщает Государственная инспекция данных Латвии.
В инспекции отмечают, что при обращении к врачу неизбежно обрабатываются персональные данные. Речь идет об информации о состоянии здоровья пациента, диагнозе, обследованиях, лечении и его результатах. Во многих случаях без таких сведений оказание медицинской помощи было бы попросту невозможным, подчеркивает DVI. Согласно закону, пациент имеет право получать информацию о своем здоровье и знакомиться с медицинскими документами. В то же время сведения о пациенте должны быть защищены в соответствии с нормативными актами о защите персональных данных.
Однако тот факт, что данные пациента необходимы для оказания медицинской помощи, не означает, что с ними разрешено обращаться каким угодно образом, подчеркивает DVI.
Например, дерматолог хочет сфотографировать повреждение кожи пациента, чтобы во время следующего визита оценить результат лечения. Как поясняют в инспекции, если фотография раскрывает информацию о состоянии здоровья человека, она может считаться медицинскими данными. Если же снимок необходим для оказания медицинской помощи, его создание может быть частью обработки персональных данных в рамках лечебного процесса. При этом необходимо учитывать, с помощью какого устройства сделана фотография и где она хранится. Использование личного телефона может создавать дополнительные риски. Например, снимок может автоматически сохраниться в личном облачном хранилище врача или стать доступным за пределами контроля медицинского учреждения.
Читайте продолжение после рекламы
DVI подчеркивает, что медицинское учреждение как оператор данных отвечает за безопасность персональной информации пациента. Поэтому оно должно определить, разрешено ли фотографировать пациентов, какими устройствами это можно делать, где должны храниться снимки и кто может получить к ним доступ. По мнению инспекции, предпочтение следует отдавать устройствам, предоставленным и контролируемым медицинским учреждением, либо другим безопасным решениям.
Если фотографирование необходимо для оказания медицинской помощи, отдельное согласие на обработку персональных данных не требуется. Однако снимок должен храниться в системе, установленной и контролируемой медицинским учреждением, или в другом безопасном месте, а не на личном устройстве врача. Если же фотографию планируется использовать для другой цели, например в учебных материалах или на конференции, для этого необходимо отдельное правовое основание.
Таким образом, фотографирование в медицинских целях может быть необходимым, однако порядок его проведения определяет медицинское учреждение, а не каждый врач по собственному усмотрению.
В DVI также напоминают, что пациент имеет право получать информацию о своем здоровье и результатах обследований, проведенных в рамках лечения. При этом способ передачи таких сведений тоже должен быть безопасным, подчеркивают специалисты по защите данных.
В инспекции поясняют, что Общий регламент ЕС по защите данных (GDPR) сам по себе не запрещает передавать медицинские данные в электронном виде и не устанавливает единственный допустимый способ связи. Следовательно, использование электронной почты или приложения WhatsApp автоматически не считается нарушением. Однако медицинское учреждение должно оценить, обеспечивает ли выбранный способ связи необходимую защиту медицинских данных в конкретной ситуации.
Читайте продолжение после рекламы
Например, следует учитывать, правильно ли указаны контактные данные, можно ли убедиться в личности получателя, какой объем информации отправляется и существует ли более безопасный способ ее передачи. Простое напоминание о предстоящем визите и отправка подробных результатов анализов - это не одно и то же, поэтому оценивать такие ситуации следует по-разному.
В определенных случаях GDPR также предоставляет человеку право требовать удаления своих персональных данных. Однако это право не является абсолютным. В инспекции указывают, что медицинские записи составляют документацию пациента, а нормативные акты устанавливают требования и сроки ее хранения. Если медицинское учреждение обязано хранить определенные документы в соответствии с законодательством, требование пациента не означает, что всю историю болезни необходимо удалить.
Если же пациент считает, что сведения в медицинских документах неточны или ошибочны, он может потребовать их дополнения или исправления. Закон о правах пациентов предусматривает, что при внесении исправлений ошибочная информация должна сохраняться с соответствующим уточнением или дополнением.