Может ли врач хранить фотографии пациента в телефоне и отправлять анализы по WhatsApp?

Например, дерматолог хочет сфотографировать повреждение кожи пациента, чтобы во время следующего визита оценить результат лечения. Как поясняют в инспекции, если фотография раскрывает информацию о состоянии здоровья человека, она может считаться медицинскими данными. Если же снимок необходим для оказания медицинской помощи, его создание может быть частью обработки персональных данных в рамках лечебного процесса. При этом необходимо учитывать, с помощью какого устройства сделана фотография и где она хранится. Использование личного телефона может создавать дополнительные риски. Например, снимок может автоматически сохраниться в личном облачном хранилище врача или стать доступным за пределами контроля медицинского учреждения.