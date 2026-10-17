Сколько денег нужно для безбедной старости в Латвии? Эксперт объяснил, к чему стоит готовиться

Пенсионные накопления формируются индивидуально, поэтому и саму пенсию принято считать личным финансовым вопросом. Однако в семейной жизни многие расходы и решения являются общими. После завершения трудовой деятельности финансовое положение каждого человека будет влиять на благосостояние всего домохозяйства. Поэтому важно понимать, как каждый член семьи готовится к пенсии, какие у него уже есть накопления и совпадают ли представления супругов о будущей жизни. При этом обсуждать такие вопросы стоит даже в том случае, если до пенсионного возраста остается несколько десятилетий.