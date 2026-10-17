Сколько денег нужно для безбедной старости в Латвии? Эксперт объяснил, к чему стоит готовиться
Планируя семейный бюджет, мы обычно обсуждаем крупные покупки, кредиты, сбережения и будущие расходы. Однако о том, на какие деньги будем жить после выхода на пенсию, многие задумываются гораздо реже. Руководитель отдела управления пенсионными накоплениями и активами банка Luminor Атис Круминьш объясняет, какие финансовые вопросы стоит обсудить с близкими заранее и как подготовиться к обеспеченной старости.
Пенсионные накопления формируются индивидуально, поэтому и саму пенсию принято считать личным финансовым вопросом. Однако в семейной жизни многие расходы и решения являются общими. После завершения трудовой деятельности финансовое положение каждого человека будет влиять на благосостояние всего домохозяйства. Поэтому важно понимать, как каждый член семьи готовится к пенсии, какие у него уже есть накопления и совпадают ли представления супругов о будущей жизни. При этом обсуждать такие вопросы стоит даже в том случае, если до пенсионного возраста остается несколько десятилетий.
Как вы хотите жить после 65 лет?
Эксперт советует начинать разговор не с конкретной суммы, которую хотелось бы накопить, а с обсуждения того, какой каждый представляет свою жизнь на пенсии.
После достижения 65 лет человек может прожить на пенсии еще 15-20 лет и более. Поэтому стоит заранее подумать, как хотелось бы провести эти годы и какие расходы для этого потребуются.
Например, планируете ли вы путешествовать, помогать детям и внукам, заниматься любимыми увлечениями или осуществить другие крупные планы? Все это потребует определенных финансовых ресурсов.
Одновременно необходимо учитывать, какие из нынешних расходов к пенсионному возрасту могут сократиться или исчезнуть. Например, будет ли к тому времени полностью погашен ипотечный кредит или другие долговые обязательства. Такой разговор поможет понять, насколько совпадают представления членов семьи о жизни в старости и какая сумма приблизительно потребуется для реализации общих планов.
Сколько денег вам понадобится на пенсии?
Чтобы после завершения трудовой деятельности сохранить примерно тот же уровень жизни, пенсионные доходы, по оценке эксперта, должны составлять около 70-80% среднего дохода, получаемого во время работы. Поэтому членам семьи стоит обсудить, на какие ежемесячные поступления каждый сможет рассчитывать после выхода на пенсию.
Читайте продолжение после рекламы
Для этого необходимо оценить предполагаемый размер государственной пенсии, проверить, сколько средств уже накоплено на втором пенсионном уровне, а также выяснить, имеются ли другие долгосрочные сбережения.
Важно учитывать не только личные доходы каждого, но и общую финансовую картину семьи. Это позволит заранее определить, хватит ли будущих поступлений для привычного образа жизни или потребуется дополнительная финансовая подготовка.
Когда стоит начинать откладывать дополнительные деньги?
Если после оценки будущих доходов выясняется, что ожидаемой пенсии может оказаться недостаточно для сохранения желаемого уровня жизни, эксперт рекомендует задуматься о дополнительных накоплениях. Одним из вариантов является участие в третьем пенсионном уровне, который позволяет добровольно откладывать средства на старость.
При обсуждении семейного бюджета стоит определить, какую сумму можно регулярно направлять на пенсионные накопления без существенного ущерба для текущих расходов. При этом размер взносов необязательно должен оставаться неизменным. Его можно корректировать в зависимости от финансовых возможностей, увеличивать при росте доходов или пересматривать при изменении жизненных обстоятельств.
Согласно данным опроса Luminor, в настоящее время взносы на третий пенсионный уровень делают 29% жителей. Средняя сумма таких взносов среди клиентов банка составляет около 55 евро в месяц.
Читайте продолжение после рекламы
Почему к разговору о пенсии нужно возвращаться
Планирование пенсионных накоплений не должно ограничиваться одним семейным разговором. Эксперт рекомендует периодически возвращаться к этой теме на разных этапах жизни, пересматривая как финансовые возможности, так и планы на будущее.
Со временем могут измениться доходы семьи, расходы, обязательства и возможности откладывать деньги. Кроме того, представления о желаемой жизни после завершения карьеры тоже не всегда остаются прежними.
Регулярное обсуждение этих вопросов поможет вовремя скорректировать финансовую стратегию и лучше подготовиться к периоду, когда основным источником доходов станет пенсия.