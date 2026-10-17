Медведей в Латвии становится больше: куда сообщать о встрече с хищником и как себя вести
Латвийцам все чаще приходится сталкиваться с медведями возле населенных пунктов и отдельных домов. В связи с ростом популяции бурых медведей Государственное управление охраны природы напоминает, как действовать при встрече с хищником, кому сообщать о его появлении и в каких случаях необходимо немедленно звонить по номеру 112.
Чтобы обеспечить безопасность жителей и предотвратить конфликты между людьми и животными, Государственное управление охран природы (Dabas aizsardzības pārvalde) призывает соблюдать определенный порядок действий в зависимости от опасности ситуации. Если медведя заметили в лесу, поле или возле отдельного дома, но животное избегает человека, не проявляет интереса к жилищу и не ведет себя агрессивно, об этом следует сообщить через портал наблюдений за природой Dabas Dati.
Такие сообщения помогают специалистам отслеживать распространение медведей в Латвии, оценивать динамику популяции и собирать сведения о передвижениях животных.
Если медведь регулярно возвращается к домам
Иная тактика необходима, если медведь постоянно держится возле населенного пункта или неоднократно возвращается к жилым домам. Чаще всего животных привлекает легкодоступная пища: неправильно хранящиеся отходы, компостные кучи с пищевыми остатками, неубранные упавшие фрукты, незащищенные пасеки или оставленный на улице корм для домашних животных.
О появлении такого медведя необходимо незамедлительно сообщить в самоуправление или муниципальную полицию. Специалисты смогут выяснить причины появления животного и принять меры для устранения источников, которые его привлекают.
Своевременные действия помогают предотвратить ситуацию, при которой медведь привыкает к присутствию людей и продолжает возвращаться в населенные пункты.
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Когда нужно звонить по номеру 112
Если медведь оказался в городской среде, находится в густонаселенном районе, не боится людей, проявляет агрессию или представляет непосредственную угрозу безопасности, необходимо немедленно позвонить по единому номеру экстренной помощи 112 либо связаться с муниципальной полицией.
В таких случаях оперативные службы совместно со специалистами оценивают ситуацию и организуют необходимые действия. Это может быть принудительное удаление животного из городской среды, а в случае крайней опасности - его ликвидация после предварительного согласования с Государственным управлением охраны природы и получения соответствующего разрешения.
Жителям категорически запрещается вмешиваться в работу специалистов. Присутствие посторонних людей повышает риски как для самих жителей, так и для сотрудников оперативных служб.
Почему нельзя приближаться к медведю
Государственное управление охраны природы напоминает, что не следует самостоятельно пытаться прогнать медведя, приближаться к нему или фотографировать и снимать его с близкого расстояния.
Любая попытка приблизиться к животному или спровоцировать его может увеличить опасность как для человека, так и для самого медведя. Если вы заметили хищника, важно сохранять спокойствие, соблюдать дистанцию и позволить ему беспрепятственно уйти.
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Медведь - дикое животное, которое в естественных условиях старается избегать людей. Безопасное сосуществование возможно, если люди не создают условий, привлекающих хищников к жилым районам, и своевременно сообщают о ситуациях, требующих вмешательства специалистов.
Сколько медведей живет в Латвии
Согласно данным мониторинга за 2025 год, в Латвии обитает не менее 190 бурых медведей.
Для оценки популяции проводится комплексный мониторинг. Он включает сбор образцов, содержащих ДНК, - волос, экскрементов и слюны, генетические анализы, позволяющие идентифицировать отдельных животных, анализ пространственных данных, полевые наблюдения и сообщения жителей.
Информация от населения является важным дополнением к исследованиям: она помогает лучше понимать распространение медведей и особенности их передвижения.
Подробнее о буром медведе и правилах поведения при встрече с ним можно узнать на сайте Государственного управления по охране природы в разделе "Медведи и мы. Как вести себя при встрече?" Там опубликованы рекомендации, разработанные совместно с исследователями медведей, ответы на часто задаваемые вопросы и серия коротких фильмов о животных и правилах поведения при встрече с ними.