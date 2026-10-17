Медведей в Латвии становится больше: куда сообщать о встрече с хищником и как себя вести

Чтобы обеспечить безопасность жителей и предотвратить конфликты между людьми и животными, Государственное управление охран природы (Dabas aizsardzības pārvalde) призывает соблюдать определенный порядок действий в зависимости от опасности ситуации. Если медведя заметили в лесу, поле или возле отдельного дома, но животное избегает человека, не проявляет интереса к жилищу и не ведет себя агрессивно, об этом следует сообщить через портал наблюдений за природой Dabas Dati.