Тыква, творог и немного апельсина: запеканка, ради которой стоит включить духовку

Выпекайте на среднем уровне около 45-55 минут. Готовая запеканка должна схватиться по краям и слегка подрумяниться. Середина может немного подрагивать при осторожном движении формы, но не должна быть жидкой. Если поверхность темнеет слишком быстро, неплотно прикройте ее фольгой.