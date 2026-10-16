Тыква, творог и немного апельсина: запеканка, ради которой стоит включить духовку
Тыква способна преобразить даже привычную творожную запеканку, а немного апельсиновой цедры добавит ей аромат домашней осенней выпечки. Этот нежный десерт с золотистой корочкой подойдет и для неспешного завтрака, и для вечернего чаепития.
Ингредиенты
На форму диаметром 20 см, примерно на 6 порций:
- Творог - 500 г.
- Густое тыквенное пюре - 250 г.
- Яйца - 3 шт.
- Сахар - 80 г.
- Манная крупа - 50 г.
- Сметана - 2 ст. л.
- Цедра одного небольшого апельсина.
- Ванильный сахар - 1 ч. л.
- Соль - щепотка.
- Сливочное масло для формы - 10 г.
Для пюре возьмите примерно 350-400 г очищенной сырой тыквы. После запекания отмерьте нужные 250 г: количество готового пюре зависит от сочности мякоти.
Подготовьте тыкву
Нарежьте тыкву небольшими кусочками и выложите на противень, застеленный пергаментом. Запекайте при 190 °C около 25-35 минут, пока мякоть не станет мягкой и не будет легко протыкаться вилкой.
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Слейте выделившуюся жидкость, измельчите тыкву блендером и дайте пюре остыть. Оно должно быть густым. Если пюре получилось водянистым, немного выпарите его в сотейнике на слабом огне, постоянно помешивая, затем остудите.
Приготовьте творожную массу
Апельсин тщательно вымойте и обсушите. Снимите мелкой теркой только оранжевый слой кожуры: белая часть может придать горечь. Сок добавлять не нужно - он сделает массу более жидкой.
Соедините творог, яйца, обычный и ванильный сахар, соль и сметану. Измельчите погружным блендером до однородности, затем добавьте тыквенное пюре, манку и апельсиновую цедру. Хорошо перемешайте и оставьте на 20 минут, чтобы крупа набухла.
Отправьте в духовку
Разогрейте духовку до 170 °C в режиме верхнего и нижнего нагрева. Дно формы застелите пергаментом, стенки смажьте сливочным маслом. Выложите подготовленную массу и разровняйте поверхность.
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Выпекайте на среднем уровне около 45-55 минут. Готовая запеканка должна схватиться по краям и слегка подрумяниться. Середина может немного подрагивать при осторожном движении формы, но не должна быть жидкой. Если поверхность темнеет слишком быстро, неплотно прикройте ее фольгой.
Как подавать
Дайте запеканке постоять в форме 20-30 минут: она станет плотнее и будет легче нарезаться. После остывания творожная выпечка может немного осесть - это нормально.
Подавайте теплой со сметаной или натуральным йогуртом. Можно добавить немного клюквенного соуса: его кислинка дополнит сладковатую тыкву и апельсиновый аромат.