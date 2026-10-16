Оплачивали лечение родителей? Можно вернуть часть денег через VID
Помощь родителям с оплатой обследований, стоматолога или другого лечения может дать право на возврат части уплаченного налога. В Латвии такие расходы разрешено включать в свою годовую декларацию, но размер возврата зависит от нескольких условий.
Можно ли вернуть налог за лечение мамы и папы
Служба государственных доходов (СГД, VID) разрешает включать в годовую декларацию оправданные расходы на лечение родителей. При этом мать или отец не должны обязательно числиться у вас на иждивении: родители входят в предусмотренный правилами круг членов семьи. На каждого из них заполняют отдельное приложение D4.
Эта возможность особенно полезна, если родитель получает пенсию, с которой не удерживается подоходный налог. Самостоятельно получить возврат в такой ситуации он не сможет, но его медицинские расходы может заявить сын или дочь, с доходов которых налог уплачивался. Работа по найму не является обязательным условием: подходящим доходом может быть, например, облагаемая налогом пенсия.
Однако не любой уплаченный налог дает право на такой возврат. Например, СГД указывает, что он не положен человеку, который получал доходы только в режиме налога с микропредприятий или платил только налог на прирост капитала. Медицинские расходы такого человека может заявить другой член семьи, имеющий соответствующее право.
Сколько денег можно получить
В декларации за 2025 год, которую подают в 2026 году, возврат по оправданным расходам рассчитывают по ставке 25,5%. Годовой лимит учитываемых расходов составляет 600 евро на человека. Таким образом, при соблюдении остальных условий за лечение одного родителя можно вернуть до 153 евро.
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Лимит действует отдельно для матери и отдельно для отца. Если на подходящие медицинские услуги для каждого из них в 2025 году потратили по 600 евро, потенциальный возврат составит 306 евро. Но общая сумма соответствующих оправданных расходов ограничена также 50% годового облагаемого дохода заявителя, а вернуть больше доступной суммы уплаченного налога нельзя. Поэтому такой расчет не означает гарантированную выплату каждому.
Расходы на лечение и образование одного человека используют общий лимит. Если сумма превышает 600 евро, документы все равно следует подать полностью: превышение может учитываться в декларациях следующих трех налоговых лет в пределах установленных ограничений.
Какие медицинские расходы подходят
В декларацию можно включить оплаченные медицинские услуги, в том числе стоматологическое лечение и зубное протезирование. К оправданным расходам также относятся предусмотренные правилами платежи за медицинское страхование.
Но обычные покупки лекарств и витаминов в аптеке, приобретение очков и контактных линз права на такой возврат не дают. Для медицинских средств и изделий, использованных непосредственно при оказании медицинской услуги, предусмотрены отдельные условия. Поэтому чек за аптечные покупки нельзя автоматически приравнять к счету за лечение.
Если часть стоимости услуги компенсировал страховщик, заявляют только непокрытый остаток. Например, при счете на 100 евро и страховом возмещении 70 евро оправданные расходы составят 30 евро. Полностью возмещенную страховщиком сумму в декларацию для возврата налога не включают.
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Что должно быть указано в документах
Из документов должно быть понятно, кто получил медицинскую услугу, за что и сколько заплачено. Для лечения родителя нужны его имя, фамилия и персональный код. Если этих данных нет в кассовом чеке, лечебное учреждение может оформить дополнительную квитанцию с необходимыми реквизитами, номером и датой чека.
При банковском переводе оплату подтверждают платежным поручением или выпиской. Если назначение платежа из них неясно, дополнительно прикладывают соответствующий счет или другой поясняющий документ. Оплата с банковского счета сына или дочери сама по себе не препятствует оформлению оправданных расходов на лечение родителя.
Как заявить расходы родителей
В системе электронного декларирования СГД нужно открыть годовую декларацию за соответствующий год и заполнить приложение D4 на родителя. В нем указывают данные родственника и добавляют документы об оплате.
Если лечебное учреждение передало СГД электронную квитанцию, ее можно найти по номеру. При добавлении документа выбирают медицинские расходы, вводят данные родителя и номер квитанции, затем запускают поиск. Остальные документы прикрепляют вручную.
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Если расходы за 2025 год уже включены в декларацию родителя, а теперь их хотят заявить в декларации сына или дочери, родитель должен исключить передаваемые суммы из своего приложения D4. Уже поданную декларацию для этого уточняют. Если родитель не обязан подавать декларацию и не подает ее, отдельная подача только ради удаления расходов не требуется.
Двойной возврат по одним и тем же расходам недопустим. Распределение расходов между родственниками также не увеличивает годовой лимит на лечение одного человека: заявить по 600 евро за одну и ту же мать у каждого из нескольких детей нельзя.
За какие годы можно подать чеки
Осенью 2026 года можно подать или уточнить декларации за 2025, 2024 и 2023 годы. При подаче деклараций за 2023 и 2024 годы возврат по оправданным расходам рассчитывают по ставке 20%, а в декларации за 2025 год - по ставке 25,5%. Подача старой декларации в 2026 году сама по себе не дает права на новую ставку.
Новые расходы указывают за тот год, в котором произведена оплата. Поэтому платежи за лечение родителей в 2026 году относятся к декларации за 2026 год. По действующему порядку ее можно будет подавать с 1 марта 2027 года.
Когда перечислят деньги
Закон предусматривает возврат переплаты в течение трех месяцев со дня подачи декларации. Итоговая сумма определяется по результатам годового расчета налога, поэтому наличие подходящих чеков еще не означает, что вся рассчитанная по ним сумма поступит на счет.
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Если есть просроченные налоговые обязательства, переплату могут направить на их погашение. Она также может быть использована для исполнения распоряжения судебного исполнителя. Это нужно учитывать, даже если сами расходы на лечение родителей оформлены правильно.