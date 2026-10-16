Оплачивали лечение родителей? Можно вернуть часть денег через VID

Если расходы за 2025 год уже включены в декларацию родителя, а теперь их хотят заявить в декларации сына или дочери, родитель должен исключить передаваемые суммы из своего приложения D4. Уже поданную декларацию для этого уточняют. Если родитель не обязан подавать декларацию и не подает ее, отдельная подача только ради удаления расходов не требуется.