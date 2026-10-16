Одна тыква вместо целой корзины продуктов: шеф-повар поделился идеями для осеннего меню
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Почему стоит покупать крупные овощи и что из них приготовить?
Советы

Одна тыква вместо целой корзины продуктов: шеф-повар поделился идеями для осеннего меню

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Otkrito.lv

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Осенью выбор овощей и корнеплодов становится особенно широким. Сезонный урожай можно использовать не только для повседневных блюд, но и заготавливать впрок. Покупая крупные овощи, используя части, которые нередко отправляются в мусор, и продуманно готовя запасы на зиму, можно сократить количество пищевых отходов и приготовить из одного продукта несколько блюд.

Шеф-повар Rimi Нормунд Барановскис делится практическими советами, как разнообразить использование осенних овощей и сохранить их на зиму.

Крупные овощи - выгодно и разнообразно

Осень - подходящее время для покупки овощей: в сезон их обычно много, а цены доступнее. Нормунд Барановскис советует выбирать крупные овощи и корнеплоды, из которых можно приготовить несколько блюд. Особенно универсальна тыква: одной большой хватит, например, на суп, пюре, пирог и закуски.

При выборе тыквы стоит обратить внимание на сорт и консистенцию мякоти. У одних сортов она более мучнистая, у других - сочная. Мучнистые тыквы хорошо подходят для тушеных блюд, пюре и выпечки, а сочные можно добавлять в салаты, использовать для приготовления сока или нарезать брусочками и брать с собой на перекус.

Не только мариновать и квасить: овощи можно замораживать

Овощи на зиму принято мариновать или квасить, однако часть урожая удобно сохранять и с помощью заморозки. Нормунд Барановскис рекомендует нарезать тыкву кубиками и заморозить порциями либо приготовить из нее пюре, которое зимой пригодится для оладий, соусов, тушеных и других блюд.

Также можно заранее подготовить и заморозить смеси корнеплодов. Однако важно учитывать, что разные корнеплоды требуют разного времени приготовления, поэтому состав таких смесей стоит продумывать. А из неповрежденных овощей, которые выглядят не слишком привлекательно, шеф-повар предлагает выжимать сок и, добавляя имбирь, готовить небольшие порции напитка - так называемые шоты для иммунитета.

Не все очистки и обрезки нужно выбрасывать

Чтобы готовить экономно и рационально, можно использовать и те части овощей, которые чаще всего оказываются в мусоре. Если овощи перед приготовлением тщательно вымыты, кожура и обрезки моркови, свеклы, пастернака и других корнеплодов подойдут для ароматного бульона. Нормунд Барановскис советует сначала слегка подрумянить их в духовке или на гриле, чтобы придать бульону более насыщенный вкус с легкими нотками обжарки.

В бульон можно добавить репчатый лук, лук-порей, стебли зелени, чеснок, картофель и помидоры, а для аромата - душистый перец, лавровый лист, гвоздику или семена кориандра. Затем овощи заливают водой, доводят до кипения, убавляют нагрев и томят около 40 минут. Чтобы бульон получился прозрачнее, важно не допускать бурного кипения, не перемешивать его слишком часто, а в конце процедить через очень мелкое сито или марлю. Готовый бульон можно использовать сразу или заморозить порциями.

При этом сами овощи не всегда нужно чистить. Картофель и морковь можно запекать с кожурой, а кожуру других корнеплодов, например свеклы, - высушить и измельчить в порошок, который пригодится для окрашивания блюд.

Как хранить корнеплоды, чтобы они не портились

Чтобы осенние овощи как можно дольше оставались свежими, важно не только выбирать качественные продукты, но и правильно их хранить. Нормунд Барановскис советует обращать особое внимание на кожуру: если она не повреждена, овощ сохранится дольше. Это особенно важно для тыквы. Целая, неразрезанная тыква с неповрежденной кожурой может храниться несколько месяцев, тогда как повреждение способно стать местом, с которого начнется порча.

Также стоит учитывать, в каких условиях овощи находились в магазине. Если их держали в холодильнике, дома шеф-повар рекомендует поступать так же. Не менее важна упаковка для хранения корнеплодов. По словам Барановскиса, для этого хорошо подходят бумажные пакеты, доступные в магазинах: они обеспечивают циркуляцию воздуха, защищают овощи от света и не способствуют образованию конденсата, как это бывает с пластиковыми пакетами.

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