Одна тыква вместо целой корзины продуктов: шеф-повар поделился идеями для осеннего меню

Также стоит учитывать, в каких условиях овощи находились в магазине. Если их держали в холодильнике, дома шеф-повар рекомендует поступать так же. Не менее важна упаковка для хранения корнеплодов. По словам Барановскиса, для этого хорошо подходят бумажные пакеты, доступные в магазинах: они обеспечивают циркуляцию воздуха, защищают овощи от света и не способствуют образованию конденсата, как это бывает с пластиковыми пакетами.