Работаете за компьютером? Когда работодатель обязан оплатить вам очки
Покупка очков может обойтись в немалую сумму, однако некоторым работникам в Латвии эти расходы должен покрыть работодатель. Право возникает при определенных условиях, включая медицинское заключение о необходимости очков для работы за экраном. Разбираемся, какие документы понадобятся и от чего зависит сумма компенсации.
Кому положены очки за счет работодателя
В 2026 году в Латвии действуют правила Кабинета министров №343 о требованиях охраны труда при работе с дисплеем. Они распространяются на сотрудников, которые при выполнении своих обязанностей работают за экраном не менее двух часов каждый рабочий день.
Однако сама работа за компьютером еще не дает автоматического права на оплату любых очков. Необходимо, чтобы при проверке здоровья была установлена потребность в средствах коррекции зрения, подходящих для выполнения рабочих обязанностей. При таком заключении работодатель обязан обеспечить ими сотрудника.
Почему важно заключение врача
Практически значимый документ – карта обязательной проверки здоровья, известной в Латвии как obligātā veselības pārbaude (OVP). В ней врач по профессиональным заболеваниям должен зафиксировать необходимость очков для работы. Как разъясняет LV portāls, именно такое заключение служит основанием для компенсации в порядке, установленном на предприятии.
Поэтому перед покупкой стоит уточнить у работодателя, как оформляется возмещение и какие документы необходимо представить. Рецепт из оптики и кассовый чек не следует считать полноценной заменой заключению в карте обязательной проверки здоровья.
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Работодатель должен организовывать проверки здоровья, включая проверку зрения, перед началом работы с дисплеем и периодически в дальнейшем. Проверка предусмотрена также при жалобах на нарушения зрения, которые могли быть вызваны такой работой.
Оплатят только линзы или оправу тоже?
Правила относят к необходимым расходам покупку очковых линз и оправы, а также изготовление рабочих очков. Следовательно, речь не идет исключительно об оплате стекол: оправа тоже предусмотрена нормативным актом. Порядок приобретения работодатель устанавливает в правилах внутреннего трудового распорядка или коллективном договоре.
При этом обязанность обеспечить подходящие для работы очки не означает, что сотрудник может без согласования выбрать любую дорогую модель и потребовать возместить весь счет. Значение имеют медицинская необходимость и действующие на предприятии условия компенсации. Поэтому стоимость оправы и дополнительных опций разумно согласовать до оформления заказа.
Сколько денег можно получить в 2026 году
Единой установленной для всей Латвии суммы компенсации нет. Государственные нормативные акты не устанавливают универсальную выплату в 100, 150 или 200 евро. Размер возмещения и его периодичность определяются во внутренних документах работодателя.
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Например, в разъяснении LV portāls приводится возможное условие: компенсация до 200 евро один раз в два года при наличии медицинского заключения и документа о покупке. Это именно пример правил предприятия, а не обязательная государственная норма для всех работников.
При этом установленный лимит нельзя рассматривать отдельно от обязанности обеспечить сотруднику необходимые средства коррекции зрения. Суд Европейского союза в решении по делу C-392/21 указал: работодатель может либо предоставить такие средства, либо возместить необходимые расходы на их приобретение. Если назначенные для работы очки невозможно приобрести в пределах установленной суммы, стоит представить работодателю расчет стоимости и медицинское обоснование, а при споре обратиться за консультацией в Государственную инспекцию труда.
Что сделать перед покупкой
Начать стоит с обращения к кадровому специалисту или специалисту по охране труда. Попросите предоставить действующий порядок компенсации: какую сумму возмещают, как часто, требуется ли предварительное согласование и какие документы нужны бухгалтерии.
Затем проверьте, зафиксирована ли необходимость очков для работы в карте обязательной проверки здоровья. После покупки сохраните чек или квитанцию и подайте документы в установленном на предприятии порядке. Такая последовательность поможет избежать ситуации, когда очки уже куплены, а медицинское основание или документы для возмещения не оформлены.
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Что делать, если работодатель отказывает
Государственная инспекция труда разъясняет: если в карте обязательной проверки здоровья врач указал, что сотруднику необходимы средства коррекции зрения для выполнения работы, работодатель не может просто отказаться от связанных с их приобретением расходов. Отсутствие желания оплачивать очки не отменяет требований охраны труда.
При отказе полезно попросить письменное объяснение и сохранить медицинское заключение, документы о покупке и переписку. За бесплатной консультацией по вопросам трудовых прав и охраны труда можно обратиться в Государственную инспекцию труда. Заявление ведомство принимает, в частности, через официальную электронную адресную систему e-adrese, по почте и лично.