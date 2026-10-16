Работаете за компьютером? Когда работодатель обязан оплатить вам очки

При этом установленный лимит нельзя рассматривать отдельно от обязанности обеспечить сотруднику необходимые средства коррекции зрения. Суд Европейского союза в решении по делу C-392/21 указал: работодатель может либо предоставить такие средства, либо возместить необходимые расходы на их приобретение. Если назначенные для работы очки невозможно приобрести в пределах установленной суммы, стоит представить работодателю расчет стоимости и медицинское обоснование, а при споре обратиться за консультацией в Государственную инспекцию труда.