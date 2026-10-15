Банкомат может удержать банковскую карту по разным причинам, и не всегда виноват технический сбой.
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Сегодня 15:31
Банкомат "проглотил" банковскую карту. Что делать дальше? Объясняет банк
При снятии наличных может случиться неприятный сюрприз: банкомат внезапно не возвращает банковскую карту. Такая ситуация способна вызвать серьезное беспокойство, особенно если это произошло за границей, а с собой нет ни другой платежной карты, ни наличных.
Почему банкоматы иногда "проглатывают" карты, можно ли вернуть ее и как правильно действовать в такой ситуации, Jauns.lv объяснил руководитель отдела по связям со СМИ Swedbank Янис Кропс.