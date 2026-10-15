Видимость на дорогах ухудшается: жителей Латвии призвали вспомнить о светоотражателях

"На асфальтированной дороге за пределами населенных пунктов, где разрешено двигаться со скоростью 90 км/ч, человека в светоотражающем жилете при ближнем свете фар можно заметить на расстоянии 140 метров. Если же человек находится на проезжей части без световозвращающего элемента, его можно заметить примерно за 25–40 метров. Этого недостаточно, чтобы остановить транспортное средство, поскольку тормозной путь на скользкой дороге может составлять 150 метров и более", – подчеркивает эксперт.