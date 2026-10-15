Видимость на дорогах ухудшается: жителей Латвии призвали вспомнить о светоотражателях
Осенью световой день становится короче, темнеет раньше, а видимость на дорогах ухудшается. Министерство сообщения призывает в темное время суток использовать световозвращающие элементы, например отражатели, светоотражающие жилеты или одежду со световозвращающими деталями.
"В осенние и зимние месяцы видимость на дорогах существенно ухудшается, при этом снизить риски зачастую можно очень простыми средствами. Световозвращающий элемент или жилет позволяет водителю вовремя заметить человека и соответствующим образом отреагировать, поэтому я призываю каждого участника дорожного движения позаботиться о своей заметности", – подчеркивает директор департамента автомобильного сообщения Министерства сообщения, эксперт по безопасности дорожного движения Янис Калниньш.
Призыв использовать световозвращающие элементы адресован наиболее уязвимым участникам дорожного движения – пешеходам, велосипедистам и водителям электросамокатов. Особенно это важно при интенсивном движении или за пределами населенных пунктов, где силуэт человека без световозвращающих элементов трудно заметить: он полностью сливается с окружающей средой, а автомобили движутся быстро.
"На асфальтированной дороге за пределами населенных пунктов, где разрешено двигаться со скоростью 90 км/ч, человека в светоотражающем жилете при ближнем свете фар можно заметить на расстоянии 140 метров. Если же человек находится на проезжей части без световозвращающего элемента, его можно заметить примерно за 25–40 метров. Этого недостаточно, чтобы остановить транспортное средство, поскольку тормозной путь на скользкой дороге может составлять 150 метров и более", – подчеркивает эксперт.
Министерство сообщения напоминает, что о видимости должны позаботиться и водители. В темное время года особое внимание следует уделять техническому состоянию автомобиля, в том числе работе и чистоте фар, а также качеству стеклоочистителей, чтобы обеспечить максимально хорошую видимость, светопропускание и отражение света в различных погодных условиях.
По имеющимся в распоряжении Министерства сообщения данным Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), в первом полугодии 2026 года в Латвии произошло 275 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пешеходы. За этот период шесть пешеходов погибли, а 27 получили тяжелые травмы. За тот же период в ДТП были тяжело травмированы 12 велосипедистов, еще трое погибли.
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В прошлом году в дорожно-транспортных происшествиях тяжелые травмы получили 53 пешехода, а 41 погиб. В 2025 году в ДТП были тяжело травмированы 39 велосипедистов, еще шестеро погибли. Кроме того, в 2025 году тяжелые травмы в ДТП получили трое водителей электросамокатов, двое погибли.
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