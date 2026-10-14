Уже в 9 странах ЕС жители Латвии могут получать лекарства по своим рецептам. Однако, есть ряд ограничений
На следующей неделе у школьников в Латвии начинаются осенние каникулы, и многие семьи отправятся в путешествия уже в выходные. Латвийский центр цифрового здравоохранения подготовил информацию о том, в каких странах ЕС можно воспользоваться выписанными в Латвии электронными рецептами.
Использование электронных рецептов в странах ЕС
Лекарства по выписанному в Латвии электронному рецепту при необходимости, например во время командировки или туристической поездки, можно приобрести в другой стране ЕС, с которой Латвия обеспечивает трансграничный обмен данными электронных рецептов.
До сих пор жители Латвии могли воспользоваться своими электронными рецептами в Чехии, Эстонии, Греции, Хорватии, на Кипре, в Литве, Польше, Финляндии и части регионов Испании. При этом граждане этих стран ЕС также могут приобретать необходимые им лекарства в латвийских аптеках.
Что нужно учитывать за границей?
Придя в аптеку, необходимо сообщить, что вы житель Латвии и хотите приобрести лекарства по выписанному вам электронному рецепту. В аптеке нужно предъявить фармацевту или его ассистенту свой документ, удостоверяющий личность: паспорт или eID-карту.
Следует учитывать, что не во всех странах можно приобретать лекарства по электронному рецепту частями. В странах, где разрешено получать выписанное количество препарата по частям, необходимое лекарство выдадут из большой упаковки в меньшем количестве и передадут покупателю вместе с инструкцией по применению.
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В электронном рецепте появится отметка о полном или частичном отпуске лекарства. Оставшееся количество затем можно будет приобрести в Латвии по тому же электронному рецепту.
Что нельзя приобрести в другой стране?
В другой стране ЕС нельзя будет приобрести по выписанному в Латвии электронному рецепту лекарства, содержащие психотропные или наркотические вещества.
Также нельзя будет получить лекарства, указанные в электронном рецепте в форме свободного текста (например, препараты, которые аптеки изготавливают на заказ, и другие).
Нельзя будет приобрести незарегистрированные лекарства, а также лекарства по выписанным в Латвии электронным рецептам, в которых указано активное вещество.
Как получить компенсируемые лекарства в другой стране ЕС?
Если пациенту в Латвии выписан электронный рецепт на лекарства, стоимость которых компенсирует государство, в другой стране ЕС за них придется заплатить из собственных средств.
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При покупке лекарств в аптеке необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
После возвращения в Латвию нужно письменно обратиться в Национальную службу здравоохранения, чтобы запросить возмещение расходов в соответствии с действующими в Латвии условиями компенсации стоимости лекарств.
Как воспользоваться за границей электронным рецептом, выписанным родственнику?
В странах ЕС, где это разрешено, от имени пациента может действовать уполномоченное третье лицо. В таком случае вместе с идентификационными данными пациента необходимо предоставить и идентификационные данные этого лица.
Уполномоченным третьим лицом для пациента из Латвии может быть, например, родитель несовершеннолетнего ребенка-пациента, опекун или попечитель пациента, а также человек, которому пациент предоставил право совершать действия от своего имени на портале E-veselība.
Ранее Otkrito.lv писал о том, почему одно и то же лекарство в соседних аптеках может стоить совершенно по-разному.