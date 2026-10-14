Уже в 9 странах ЕС жители Латвии могут получать лекарства по своим рецептам. Однако, есть ряд ограничений

До сих пор жители Латвии могли воспользоваться своими электронными рецептами в Чехии, Эстонии, Греции, Хорватии, на Кипре, в Литве, Польше, Финляндии и части регионов Испании. При этом граждане этих стран ЕС также могут приобретать необходимые им лекарства в латвийских аптеках.