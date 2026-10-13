В Даугавпилсе разъяснили правила пользования платными парковками для электромобилей
Электромобили, на которых установлены специальные государственные регистрационные номерные знаки, так называемые синие номера, могут бесплатно парковаться на муниципальных платных автостоянках Даугавпилса, разъясняет Daugavpils satiksme.
Такой порядок установлен обязательными правилами Даугавпилсской городской думы № 32 от 27 ноября 2025 года "Об управлении и пользовании муниципальными платными автостоянками Даугавпилса". Подпункт 15.5 правил предусматривает, что водитель электромобиля имеет право бесплатно пользоваться муниципальными платными парковками, если на транспортном средстве установлен специальный государственный регистрационный номерной знак.
Это означает, что водителям таких электромобилей при парковке на муниципальных платных автостоянках Даугавпилса не требуется оплачивать стоянку.
Daugavpils satiksme напоминает, что муниципальные платные парковки работают по будням с 8:00 до 18:00, а по субботам – с 8:00 до 16:00. По воскресеньям и праздничным дням они доступны бесплатно для всех транспортных средств.
Более подробная информация о порядке пользования муниципальными платными парковками Даугавпилса доступна на сайте Daugavpils satiksme.