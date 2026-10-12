"Я больше не буду сообщать в полицию!" Очевидица хотела помочь, но оказалась втянута в бюрократический кошмар
В социальных сетях обсуждают историю женщины, которая столкнулась с бюрократией в полицейских коридорах. Она стала свидетельницей происшествия и сообщила о нем правоохранителям, однако электронного заявления с описанием увиденного оказалось недостаточно. Неужели статус очевидца автоматически означает горы бумаг, бесчисленные визиты в полицейский участок, а впоследствии - еще и необходимость давать показания в суде?
Широкое обсуждение
Женщина пишет, что несколько лет назад видела, как человека сбила машина. К счастью, все закончилось благополучно. Она подошла к пострадавшему, спросила, нужно ли вызвать медиков и полицию, и оставила свои контакты на случай, если с ней понадобится связаться.
Спустя пару лет она стала свидетельницей очень похожей ситуации. На этот раз женщина сняла произошедшее на видео и вместе с описанием отправила материалы в полицию в электронном виде через официальный портал Latvija.lv. Однако вместо ответа получила приглашение явиться в участок и дать показания. В письме также говорилось, что в противном случае производство по делу об административном правонарушении не будет начато.
Когда женщина пришла в участок, выяснилось, что инспектора, к которому она обратилась, на месте нет - он находится на учебных курсах. Кроме того, все, что она уже написала и отправила в электронном виде, пришлось заново переписывать от руки. Единственной новой информацией стала обязательная фраза о том, что она осознает ответственность за дачу ложных показаний.
"История о полиции и бюрократии, или Почему я больше не буду сообщать в полицию, если стану свидетельницей правонарушения", - пишет женщина.
Позже ситуацию все же удалось разрешить. Из полиции позвонили и сообщили, что производство начато и лично приходить ей больше не нужно. "Но остается вопрос: почему такого решения удалось добиться только после повторного обращения?"
Публикация собрала сотни комментариев. Большинство, как это часто бывает, содержали необоснованные обвинения в адрес полиции по принципу "все так говорят, и я присоединюсь". Но среди так называемых вечных недовольных нашлись и люди, рассказавшие о похожем опыте. Неужели действительно лучше сделать вид, что не заметил преступления или происшествия, и не сообщать о нем правоохранителям, чтобы не тратить время на визиты в участок?
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Почему все-таки нужно приходить лично?
О том, с чем приходится сталкиваться человеку, который стал очевидцем происшествия или преступления и решил сообщить об увиденном, рассказывает старший специалист отдела общественных отношений Госполиции Лина Багдоне.
Электронное заявление - допустимый способ сообщить полиции о случившемся. Его можно подать через портал Latvija.lv, используя электронный адрес, а также подписав документ безопасной электронной подписью. Однако первоначальное заявление не заменяет официального допроса свидетеля.
В рамках производства по делу об административном правонарушении полиция должна лично установить личность свидетеля, разъяснить ему права и обязанности и предупредить об ответственности за дачу ложных показаний.
"Это предусмотрено законом", - отмечает Багдоне.
Требование собственноручно написать в протоколе, что человек ознакомлен со своими правами и обязанностями и предупрежден об уголовной ответственности, также введено не просто ради бюрократии. Это необходимо, чтобы впоследствии в суде человек не мог заявить, что не понимал, какой документ подписывает.
Если человек не может прийти лично, действительно ли дело не будет начато? Представитель полиции объясняет, что начало производства по делу об административном правонарушении не зависит от того, может ли свидетель явиться в участок в конкретный день.
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"Производство начинается на основании факта и заявления. Если по объективным причинам человек не может прийти, полиция может допросить его по месту нахождения или договориться о другом времени".
Еще несколько историй
Один человек рассказывает, что более 20 лет назад в Риге видел, как обворовывали автомобиль. Он вызвал полицию, виновного задержали, но затем наступила тишина. Лишь спустя несколько лет мужчина получил заказное письмо с приглашением явиться в суд.
За это время он переехал из Риги, у него родился ребенок, которого не с кем было оставить, а само происшествие уже почти стерлось из памяти. В письме, кроме того, содержалось предупреждение об уголовной ответственности за неявку. На звонки и письменные попытки связаться никто не отвечал. Решить ситуацию удалось только с помощью знакомого полицейского.
В другой истории полиции ставят в вину то, что она не приехала на место происшествия. Еще один человек задается вопросом, есть ли вообще смысл снимать происходящее на видео и передавать запись правоохранителям, если потом все равно приходится проходить "'бюрократические лабиринты".
"Фото- и видеоматериалы имеют значение. Они могут служить электронными доказательствами, например, позволяя зафиксировать номер автомобиля, лицо человека или ход самого происшествия", - отмечает представитель полиции. При этом она подчеркивает, что во время съемки нельзя подвергать себя опасности или мешать работе спасателей.
"Полученные материалы нужно передавать правоохранительным органам, а не публиковать в социальных сетях".
Она также напоминает: если существует угроза жизни, здоровью человека или его имуществу, необходимо звонить по номеру 112 и точно сообщить, где произошло событие, что именно происходит и есть ли пострадавшие.
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Всегда ли полиция должна выезжать на вызов? В этом вопросе у людей также часто возникают недоразумения. Как объясняет Багдоне, Госполиция работает в соответствии с приоритетами. Если одновременно поступают несколько вызовов, экипажи реагируют с учетом степени опасности, а спасение человеческих жизней стоит на первом месте.
Бывают и ситуации, когда вмешательство полиции вообще не требуется. Например, если в небольшом ДТП без пострадавших участвуют только два транспортных средства, имущество третьих лиц не повреждено, автомобили могут продолжать движение, а водители способны договориться об обстоятельствах происшествия, необходимо заполнить согласованное извещение о ДТП. Сделать это можно и в электронном виде через приложение LTAB OCTA.
Свидетель не обязан знать все
Среди многочисленных претензий к полиции неоднократно упоминается отсутствие информации о ходе и результате дела. Некоторое время назад в другой похожей дискуссии появился недоуменный комментарий человека, который стал свидетелем происшествия. Он сам позвонил в участок, где было начато дело, и спросил о ходе производства. Вместо объяснений получил лишь отказ: ему якобы не положено ничего знать.
"Как такое возможно? Я ведь свидетель! Я снял видео, дал показания, дважды приходил к инспектору".
Багдоне объясняет, что есть сведения, которые свидетель не вправе требовать от полиции. Свидетель является источником доказательств, а не потерпевшим или лицом, привлекаемым к административной ответственности.
Он не вправе запрашивать информацию о том, насколько продвинулось дело, какие следственные действия проводились и какие другие доказательства собраны. Ему также нельзя знакомиться с показаниями других людей, видеозаписями или заключениями экспертиз. Полиция не обязана сообщать свидетелю и о том, какое окончательное наказание получил виновный.
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Что все-таки нужно изменить?
Какими бы бюрократическими ни казались процедуры в полицейских коридорах, работа правоохранителей связана с доказательствами, правами людей, защитой персональных данных и юридическими процедурами. Часть требований существует не для того, чтобы усложнять кому-то жизнь, а для того, чтобы впоследствии в суде можно было доказать законность всех действий.
Вместе с тем стоит обратить внимание на предложения, высказанные в комментариях.
Во-первых, человеку не следует повторно сообщать одну и ту же информацию, если она уже подана в электронном виде и находится в распоряжении полиции.
Во-вторых, как можно больше процедур необходимо перевести в цифровой формат. Например, если человек уже прошел электронную идентификацию, отправил информацию и приложил видео, система должна позволять использовать эти данные на следующих этапах, а не автоматически создавать новые бумажные процедуры.
В-третьих, должен существовать понятный канал связи. Если человек не может прийти в назначенное время, он должен знать, куда обратиться и в какой срок получит ответ.
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Но нам, свидетелям, важно помнить: полиция не может полностью отказаться от процедур, поскольку они защищают и нас самих.
Главные вопросы и ответы
Можно ли отправить заявление или объяснение об увиденном через Latvija.lv и на этом закончить?
Через портал можно подать первоначальное заявление о происшествии, но оно не заменяет протокол допроса свидетеля.
Закон об административной ответственности требует лично допросить свидетеля. Полицейский должен проверить личность человека, разъяснить ему права и обязанности и официально предупредить об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Это предупреждение является юридическим основанием для того, чтобы показания имели доказательную силу в суде.
В современной полиции протоколы составляют на компьютере, а затем распечатывают, чтобы свидетель мог прочитать и подписать документ. Однако закон требует, чтобы свидетель собственноручно вписал в протокол фразу: "Со своими правами и обязанностями ознакомлен, об уголовной ответственности предупрежден" - и поставил подпись.
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Это делается для того, чтобы впоследствии в суде свидетель не мог сказать, что не заметил, что именно подписывает. Собственноручная запись подтверждает, что человек осознавал свою ответственность.
Чего ожидать, если вы стали очевидцем происшествия или преступления?
Быть свидетелем - гражданская обязанность, и закон не предусматривает возможности просто передумать. Следует учитывать несколько обстоятельств:
- Возможны повестки, посещения полицейского участка и допросы, которые могут длиться несколько часов.
- Если дело дойдет до суда, придется явиться на судебное заседание и дать показания.
- За заведомо ложные показания или отказ от дачи показаний предусмотрена уголовная ответственность (статьи 300 и 302 Уголовного закона). Это может звучать пугающе, но такое предупреждение является стандартной процедурой, необходимой для обеспечения правосудия.
- Если свидетель игнорирует официальные повестки и не является без уважительной причины, полиция может доставить его в участок принудительно и наложить денежный штраф.
Согласно статье 300 Уголовного закона, уголовная ответственность предусмотрена за заведомо ложные показания, а согласно статье 302 - за отказ от дачи показаний. Это обязательная часть официальной процедуры. Она позволяет убедиться, что свидетель понимает значение своих слов и не сможет впоследствии утверждать в суде, что просто пошутил, не помнит обстоятельств или что-то выдумал.
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Такая подпись защищает законность и помогает предотвратить ситуацию, при которой невиновного человека накажут на основании ложных сведений.
Что будет, если человек увидел нарушение, но не сообщил о нем?
Закон предусматривает ответственность за бездействие. Если камеры зафиксируют, что человек стал свидетелем незначительного нарушения - например, административного правонарушения, мелкой кражи в магазине или порчи имущества, - но просто ушел, уголовная ответственность за несообщение о случившемся не наступает.
В таких случаях речь идет лишь о моральной и общественной ответственности.