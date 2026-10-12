"Я больше не буду сообщать в полицию!" Очевидица хотела помочь, но оказалась втянута в бюрократический кошмар

Публикация собрала сотни комментариев. Большинство, как это часто бывает, содержали необоснованные обвинения в адрес полиции по принципу "все так говорят, и я присоединюсь". Но среди так называемых вечных недовольных нашлись и люди, рассказавшие о похожем опыте. Неужели действительно лучше сделать вид, что не заметил преступления или происшествия, и не сообщать о нем правоохранителям, чтобы не тратить время на визиты в участок?