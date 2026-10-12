Из-за одной ошибки владельцы жилья в Латвии теряют до 30% его стоимости

В более старых объектах недвижимости или при их перестройке с годами чаще появляются различные изменения, которые не были полностью согласованы или не отражены в документации. Речь может идти как о хозяйственных постройках, банях, подвалах и теплицах, так и о пристройках, переоборудованных чердаках или надстроенных этажах.