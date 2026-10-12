Из-за одной ошибки владельцы жилья в Латвии теряют до 30% его стоимости
Не сданный в эксплуатацию частный дом может существенно потерять в рыночной стоимости – снижение цены может достигать даже 30%. Владельцам таких объектов следует учитывать и более узкий круг потенциальных покупателей.
Как отмечают эксперты банка Citadele, с не сданными в эксплуатацию зданиями банки чаще всего сталкиваются при рассмотрении заявок на финансирование покупки недвижимости. Если частный дом не сдан в эксплуатацию или по-прежнему зарегистрирован как новостройка, получить ипотечный кредит может быть сложнее, что, в свою очередь, сужает круг потенциальных покупателей и может затруднить продажу недвижимости.
"Недвижимость с неоформленной надлежащим образом документацией означает для потенциального покупателя риски: например, может потребоваться дополнительная перестройка или разработка нового проекта, что способно повлечь за собой крупные непредвиденные расходы", - говорят эксперты.
Впрочем, банки сталкиваются с не сданными в эксплуатацию частными домами сравнительно редко – на них приходится до 5% всех потенциальных сделок. Подобные проблемы реже встречаются у частных домов, построенных в последние пять–десять лет.
В более старых объектах недвижимости или при их перестройке с годами чаще появляются различные изменения, которые не были полностью согласованы или не отражены в документации. Речь может идти как о хозяйственных постройках, банях, подвалах и теплицах, так и о пристройках, переоборудованных чердаках или надстроенных этажах.
"Чем больше времени прошло с момента строительства объекта, тем выше вероятность того, что какие-то изменения были внесены без полного согласования. В результате владельцу может потребоваться заново пройти часть процедуры сдачи здания в эксплуатацию, уточнив проект и приведя документацию в соответствие с фактическим состоянием недвижимости", – отмечают специалисты.